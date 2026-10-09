Unidad de Izquierdas recurre el macroproyecto de Puerto Naos por fallos legales

La alianza política Unidad de Izquierdas, integrada por Nueva Canarias, Podemos, Sí Se Puede e Izquierda Unida Canaria, ha formalizado una batería de alegaciones contra el proyecto de desarrollo turístico previsto para Puerto Naos y Charco Verde. La coalición, respaldada por el equipo jurídico de Podemos Tenerife, denunció importantes defectos de tramitación, señalando que la fase de información pública se abrió sin garantizar el acceso completo al expediente administrativo solicitado el pasado mes de agosto. Esta omisión, según exponen en su escrito, vulnera la Ley del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Suelo de Canarias, generando además indefensión jurídica al detectarse denominaciones contradictorias sobre el objeto del plan en distintas partes del documento.

2.100 camas turísticas frente al déficit de vivienda tras el volcán

Uno de los ejes centrales del recurso radica en la falta de respuesta a la crisis habitacional de la isla, al proyectar 2.100 nuevas plazas turísticas sin contemplar una sola vivienda de residencia habitual. Esta planificación choca con la realidad insular, donde más de 1.000 familias perdieron su hogar por la erupción volcánica y parte de los afectados continúa residiendo en contenedores. Asimismo, el bloque opositor advierte de que la actuación privatiza de facto el dominio público marítimo-terrestre en Charco Verde, al encajonar los accesos peatonales entre complejos hoteleros y omitir las plazas de aparcamiento público exigidas por la Ley de Costas. En la misma línea, cuestionan que la variante viaria entre El Remo y La Zamora, presupuestada en 350 millones de euros, no responde a las necesidades de los vecinos de la zona sino a dar acceso a la infraestructura hotelera.

Impacto en suelo agrícola, fauna protegida y modelo alternativo

En el apartado medioambiental, las alegaciones recogen que el ámbito del proyecto afecta a acantilados y fincas plataneras de alto valor agrario que albergan especies protegidas como el cernícalo (Falco tinnunculus) y diversas aves migratorias costeras, sin que conste en el expediente un estudio faunístico específico ni una evaluación del suelo fértil que se perdería. Frente a este modelo de crecimiento en altura, la confluencia progresista propone reorientar los recursos públicos hacia la creación de un parque público de vivienda mediante la incorporación de 6.000 casas vacías, elevar la cuota de energías renovables que actualmente sitúan en un 9% en La Palma y avanzar hacia mayores cotas de soberanía alimentaria.