Canarias llega al Día Mundial de la Salud Mental con más de 82.000 pacientes atendidos en un año

Canarias conmemora este sábado 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental después de que la red pública atendiera durante 2025 a 82.319 pacientes y realizara un total de 345.755 consultas especializadas.

La cifra de consultas creció un 1,7% respecto al año anterior, mientras que la plantilla asistencial de la Red de Salud Mental alcanza actualmente los 756 profesionales, un 5,8% más que en 2025. La red reúne personal de psiquiatría, psicología clínica, enfermería, terapia ocupacional y trabajo social.

La campaña elegida este año por el Servicio Canario de la Salud lleva por lema «Todo puede cambiar» y busca reducir el estigma asociado a los problemas de salud mental y favorecer que las personas pidan ayuda cuando la necesiten.

Catorce nuevos recursos en tres años

El sistema sanitario canario ha incorporado durante los últimos tres años 14 nuevos recursos vinculados a la salud mental, con especial atención a la población infantil y juvenil, la hospitalización domiciliaria y los trastornos de la conducta alimentaria.

Ocho de ellos están dirigidos a menores. Entre las nuevas incorporaciones figuran dos unidades de salud mental infantojuvenil en Gran Canaria, una unidad de atención temprana en Lanzarote y una tercera unidad de este tipo en Tenerife, ubicada en el Hospital del Sur.

También se han puesto en marcha unidades de atención domiciliaria para menores con trastorno mental grave en Lanzarote y Tenerife, además de dos unidades ambulatorias para infancia migrante en las islas capitalinas.

A estas medidas se suma el desarrollo del Programa de Prevención del Suicidio en el Ámbito Educativo.

Nuevos servicios para la población adulta

En la atención a adultos también se han incorporado seis recursos. Entre ellos se encuentran una unidad de hospitalización y un hospital de día para los trastornos de la conducta alimentaria, así como una unidad de rehabilitación psicosocial y otra nocturna en La Palma.

Canarias también ha desarrollado el proyecto Mejora para personas sin hogar con problemas de adicciones y salud mental, iniciado en Las Palmas y ampliado en 2026 a Santa Cruz.

La red cuenta además con un programa dirigido específicamente a mujeres con trastorno mental grave durante el embarazo, parto y puerperio, con acompañamiento terapéutico adaptado a cada etapa.

Más de un centenar de especialistas en formación

La formación de nuevos profesionales se articula a través de dos unidades docentes multiprofesionales ubicadas en Gran Canaria y Tenerife.

Ambas están acreditadas para formar especialistas en Psiquiatría, Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, Psicología Clínica y Enfermería de Salud Mental y cuentan actualmente con más de un centenar de profesionales en formación.

El Día Mundial de la Salud Mental llega así este sábado a Canarias con una red que supera los 345.000 contactos asistenciales anuales y que continúa ampliando recursos, especialmente en la atención a menores y en servicios especializados.