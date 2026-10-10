Cuándo sabrás si te toca estar en una mesa electoral en Canarias para las elecciones del 29-N

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ya tienen calendario y una de las dudas habituales entre los electores es cuándo podrán saber si les ha tocado formar parte de una mesa electoral como presidente, vocal o suplente.

La respuesta no llegará todavía con la consulta del censo que comenzará este lunes 12 de octubre. Los miembros de las mesas serán elegidos posteriormente mediante un sorteo público realizado por cada ayuntamiento.

Los sorteos serán entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que los sorteos para formar las mesas deben celebrarse entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria de las elecciones.

Como el decreto electoral entró en vigor el 6 de octubre, los ayuntamientos tendrán que realizar estos sorteos entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. No habrá, por tanto, un único día común para toda Canarias, sino que cada municipio fijará su sorteo dentro de ese periodo.

De cada mesa se elige un presidente y dos vocales, además de dos suplentes para cada uno de ellos.

Cómo sabrás si te ha tocado

Los resultados de los sorteos no se publican con los nombres de las personas seleccionadas. Los ayuntamientos deben comunicar directamente la designación a cada ciudadano elegido.

La notificación debe realizarse durante los tres días siguientes al sorteo, por lo que, dependiendo de cuándo lo celebre cada municipio, los primeros avisos podrían comenzar a llegar a finales de octubre y principios de noviembre. Si un ayuntamiento realiza el sorteo el último día permitido, el 4 de noviembre, el plazo ordinario de notificación alcanzaría hasta el 7 de noviembre.

El Ministerio del Interior recuerda, no obstante, que una notificación recibida más tarde no deja sin efecto automáticamente la designación.

Consultar el censo no indica si formarás parte de una mesa

Desde el 12 hasta el 19 de octubre, los electores podrán comprobar los datos con los que figuran en el censo electoral y presentar reclamaciones en caso de errores.

En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, el Ayuntamiento habilitará durante esos días la consulta presencial en la Oficina Central de Asistencia Ciudadana y en las oficinas de distrito, además de las vías habilitadas por el Instituto Nacional de Estadística.

Esta consulta permite comprobar la inscripción electoral y, posteriormente, conocer la mesa y el local donde corresponde votar, pero no sirve para averiguar si una persona ha sido designada como miembro de esa mesa. Esa información llegará únicamente tras el sorteo municipal y su correspondiente notificación.

Quién puede ser elegido

El sorteo se realiza entre las personas inscritas en el censo de cada mesa que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años.

Las personas mayores de 65 años que sean designadas pueden comunicar su renuncia en un plazo de siete días. Para ocupar la presidencia se exige además contar con bachillerato, formación profesional de segundo grado o, subsidiariamente, graduado escolar o una titulación equivalente.

Ser presidente o vocal de una mesa electoral es obligatorio. Quienes tengan una causa justificada que les impida desempeñar el cargo dispondrán de siete días desde la notificación para presentar sus alegaciones ante la Junta Electoral de Zona.

Los miembros de mesa cobrarán 75 euros

Los presidentes y vocales que finalmente ejerzan como titulares durante las elecciones recibirán una dieta de 75 euros por la jornada electoral.

Los suplentes solo tendrán derecho a esta cantidad cuando tengan que sustituir a alguno de los titulares y pasen a formar parte efectiva de la mesa.

Por tanto, quienes quieran saber si tendrán que pasar el 29 de noviembre en una mesa electoral deberán esperar todavía unas semanas: los sorteos se celebrarán entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre y los ayuntamientos comunicarán después directamente las designaciones.