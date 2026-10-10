Dos conductores hospitalizados tras sendos percances en patinete eléctrico en Tenerife

Los servicios de emergencias de la comunidad canaria atendieron durante la noche del pasado viernes dos percances viales de consideración en los que se vieron implicados conductores de vehículos de movilidad personal. Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112), ambos sucesos se saldaron con dos personas asistidas y trasladadas a diferentes complejos hospitalarios de la isla tras perder el control de sus patinetes.

El primero de los siniestros tuvo lugar en el término municipal de Arona, concretamente en la calle Llanos de Troya. En este punto del sur insular, un varón de 50 años resultó herido como consecuencia de una fuerte caída sobre la calzada. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), quienes comprobaron que el afectado presentaba un traumatismo de carácter moderado. Tras una primera estabilización, los sanitarios decretaron su evacuación en ambulancia con destino al Hospital del Sur.

Minutos después, la sala operativa del 112 recibía una alerta similar en San Cristóbal de La Laguna. En esta ocasión, el suceso se localizó en la calle Nuevo Mundo, donde un hombre de 38 años requirió auxilio sanitario. El personal médico confirmó que sufría un traumatismo en miembro inferior, igualmente catalogado con pronóstico moderado, salvo complicaciones. Seguidamente, fue conducido en una unidad del SUC hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para someterse a una revisión facultativa en profundidad.

En ambos escenarios se personaron patrullas de la Policía Local, cuyos efectivos se hicieron cargo de asegurar las áreas afectadas e instruir las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica de los hechos. Incidentes de este tipo reavivan en las corporaciones locales el debate sobre el uso de este tipo de vehículos en los entornos urbanos, donde las ordenanzas y las fuerzas de seguridad apelan de forma continuada a la responsabilidad individual al manillar para evitar daños mayores en las vías públicas.