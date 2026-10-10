El caimán hallado bajo un coche en La Isleta acaba en Cocodrilo Park

El caimán que sorprendió a los vecinos de La Isleta después de aparecer oculto bajo un coche ha terminado en Cocodrilo Park, en Agüimes, tras quedar inicialmente bajo la custodia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

El animal, de aproximadamente un metro de longitud, fue localizado durante la noche del 9 de septiembre debajo de un vehículo estacionado en la calle Faro, en Las Palmas de Gran Canaria. El aviso al 112 movilizó a la Unidad Nocturna Especial de la Policía Local y posteriormente al Seprona.

Los agentes consiguieron inmovilizar al reptil y retirarlo de la vía pública sin que se produjeran daños personales. Tras la intervención comenzaron las diligencias para esclarecer de dónde procedía y cómo había acabado suelto en pleno barrio capitalino.

Dos días después del hallazgo todavía se trataba de averiguar quién era el propietario del caimán, si había escapado de algún recinto y si su tenencia cumplía los requisitos legales.

El ejemplar fue trasladado finalmente a Cocodrilo Park, centro situado en Agüimes que acoge fauna exótica procedente, entre otros casos, de animales encontrados o intervenidos por el Seprona.

El propio centro explica que buena parte de sus animales procede de intervenciones de las administraciones, abandonos o particulares que ya no pueden hacerse cargo de especies exóticas. Sus instalaciones funcionan también como espacio de acogida para ejemplares que, por sus características, no pueden ser liberados en Gran Canaria.

El traslado pone así punto final, al menos para el animal, a una aparición que convirtió durante unas horas una calle de La Isleta en escenario de una intervención poco habitual. Lo que no ha trascendido públicamente es cómo llegó el caimán hasta la calle Faro ni quién lo tenía antes de su hallazgo.