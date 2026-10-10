Herido moderado un conductor de 33 años tras chocar contra un poste en San Miguel de Abona

Un varón de 33 años resultó herido de consideración moderada tras sufrir una salida de vía con el vehículo que conducía y colisionar posteriormente contra un poste en la carretera TF-652, a su paso por el término municipal de San Miguel de Abona, en el sur de la isla de Tenerife. El percance tuvo lugar durante la tarde de este viernes, activando de inmediato el despliegue del operativo insular de emergencias.

La sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias recibió una llamada de alerta en la que se informaba de un grave impacto en la mencionada vía insular. Ante el aviso, el centro coordinador activó los recursos de urgencia necesarios para intervenir con celeridad en el punto kilométrico del incidente y prestar asistencia al afectado.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias pertenecientes al Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario procedió a estabilizar al conductor sobre el terreno. Durante la primera exploración médica, el equipo asistencial confirmó que presentaba traumatismos de carácter moderado, motivo por el cual se determinó su evacuación con destino al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro de referencia en la isla donde quedó ingresado bajo supervisión facultativa.

En las labores de auxilio también participaron dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que procedieron a asegurar el perímetro de la zona del choque ante la inestabilidad del poste derribado y los daños sufridos por el coche, garantizando así la ausencia de riesgos sobrevenidos tanto para el resto de usuarios de la vía como para los sanitarios actuantes.

Por su parte, los agentes de la Policía Local se personaron en la carretera para regular la circulación, evitar retenciones en un tramo concurrido del sur tinerfeño y encargarse de instruir las oportunas diligencias y el atestado correspondiente. Con estas actuaciones se busca esclarecer las circunstancias técnicas y ambientales que pudieron propiciar la pérdida de control del automóvil.