La Guardia Civil frena en origen al 67% de los inmigrantes que intentan alcanzar Canarias

El Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC) y la Autoridad de Coordinación para Inmigración cumplen 20 años de actividad frente a la presión migratoria en el Atlántico. Desde su sede en Las Palmas de Gran Canaria, la Guardia Civil coordina un dispositivo que ha evolucionado al ritmo de las redes de tráfico de personas y de unas rutas marítimas cada vez más peligrosas.

El centro comenzó a gestarse en 2006, después del cierre fronterizo en Ceuta y Melilla y de los acuerdos con Marruecos. Según la información facilitada por el organismo, estos cambios desplazaron parte de las rutas utilizadas por las mafias hacia Canarias, obligando a reforzar la vigilancia y la cooperación con los países de origen y tránsito.

El 67% de los migrantes, interceptados antes de partir

La cooperación policial con países como Mauritania, Senegal y Gambia se ha convertido en una de las principales herramientas para frenar las salidas clandestinas. En lo que va de año, las fuerzas policiales han interceptado en los puntos de partida al 67% de los migrantes contabilizados por el dispositivo, más de 17.000 personas que no llegaron a emprender la travesía hacia España.

El jefe de operaciones del CCRC, Agustín Barroso, ha explicado que las mafias han cambiado los medios que utilizan para trasladar a los migrantes. Las pateras tradicionales conviven ahora con embarcaciones rápidas de fibra o madera y con lanchas neumáticas especialmente precarias que parten desde la costa del sur de Marruecos.

Estas últimas figuran entre las más peligrosas. De acuerdo con la información del centro, las redes criminales destinan a migrantes subsaharianos a estas embarcaciones, mientras que los ciudadanos de origen magrebí suelen viajar en barcos con mayor francobordo o en lanchas mixtas. Una diferencia que evidencia cómo las mafias organizan los trayectos en función de las condiciones y el precio del pasaje.

Más de un centenar de agentes en labores de vigilancia

El director del centro, Álvaro Fernández, ha señalado que el dispositivo mantiene dos prioridades: evitar muertes en el mar y garantizar el control policial de las rutas migratorias.

Para ello, la Guardia Civil dispone de patrulleras, helicópteros y medios aéreos de vigilancia desplegados en territorio africano. A estos recursos se suma más de un centenar de agentes dedicados a labores de inteligencia operativa y a la lucha contra las organizaciones criminales que controlan las salidas clandestinas.

En sus dos décadas de funcionamiento, el CCRC ha reforzado la coordinación con otros países y cuerpos policiales para anticiparse a los movimientos de las mafias y actuar antes de que las embarcaciones se hagan a la mar.

Canarias, referente en el control de las fronteras

Los responsables del centro sostienen que la experiencia acumulada en Canarias ha servido de referencia para el desarrollo de mecanismos de vigilancia y cooperación fronteriza en el ámbito europeo.

Los protocolos aplicados en el archipiélago habrían contribuido, según el organismo, a establecer procedimientos utilizados posteriormente por Frontex y en las políticas de control de las fronteras meridionales de la Unión Europea.