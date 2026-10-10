Rony, el perro policía que localizó a dos personas sin vida en Canarias, recibe una condecoración

Rony tiene casi cinco años y ya ha participado en algunos de los operativos más exigentes de la Policía Nacional. Este perro de la Unidad Especial de Guías Caninos de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido la Mención Honorífica por Hecho Relevante tras intervenir en dos búsquedas de personas sin vida en Canarias.

Uno de los operativos se desarrolló en Benijo, en el Parque Rural de Anaga, en Tenerife, una zona marcada por los desniveles y la dificultad del terreno. Semanas después, Rony volvió a demostrar su capacidad de rastreo en las inmediaciones de la Sima de Jinámar, en Telde, donde localizó a un hombre de 76 años después de una búsqueda que se prolongó durante varios kilómetros.

El perro trabaja junto al agente Miguel, que lo guía desde que era cachorro y acumula cerca de 18 años de experiencia en esta especialidad policial.

Seis jornadas de trabajo en Valencia

La trayectoria de Rony también incluye su participación en los dispositivos desplegados tras la DANA que golpeó Valencia en el otoño de 2024. Durante seis jornadas, el equipo canino colaboró en las labores de rastreo en un escenario marcado por el lodo y los escombros.

La condecoración reconoce el trabajo realizado en estos operativos y la importancia de los perros especializados en la búsqueda de restos humanos, una labor que requiere preparación y coordinación con sus guías.

En declaraciones a Europa Press, el agente Miguel recordó la responsabilidad que asumen en cada intervención. "Detrás de cada búsqueda hay familias esperando noticias de sus seres queridos", señaló.

El tercer perro condecorado de su guía

Rony es el tercer perro adiestrado por Miguel que recibe una distinción oficial. Antes que él, también fueron condecoradas Uca y Thais.

El agente impulsó en 2012 la incorporación formal de la técnica de detección de restos humanos a las unidades caninas policiales, una especialidad que resulta fundamental en determinados operativos de búsqueda e investigación.

La entrega de la mención tuvo lugar durante el acto celebrado con motivo de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, en San Bartolomé de Tirajana. La ceremonia estuvo presidida por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el jefe superior de Policía en las islas, Jesús María Gómez.