Salvamento Marítimo intercepta una patera con 53 inmigrantes ilegales cerca de Lanzarote

En una nueva jornada de presión sobre la denominada ruta atlántica, los servicios de rescate han localizado en la madrugada de este sábado una embarcación precaria que navegaba rumbo al archipiélago canario. La embarcación fue interceptada por Salvamento Marítimo cuando se encontraba en aguas próximas a la isla de Lanzarote con un total de 53 personas a bordo, según informaron fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) de Canarias.

Tras asegurar la nave en alta mar, la dotación de salvamento procedió al traslado de todos sus ocupantes hasta el muelle de Los Mármoles, situado en Arrecife. En las instalaciones portuarias de la capital conejera se desplegó el habitual dispositivo de primera acogida, integrado por voluntarios de Cruz Roja, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y miembros de Atención Primaria.

Los equipos sanitarios evaluaron el estado físico de los ocupantes a pie de puerto. A pesar de las duras condiciones de la travesía desde las costas africanas, las autoridades confirmaron que ninguno de los asistidos requirió traslado hospitalario, al encontrarse todos ellos en aparente buen estado general tras recibir las primeras atenciones básicas.

La llegada de esta patera se suma al incesante goteo de expediciones clandestinas que en los últimos meses sigue castigando las costas canarias. Las islas continúan soportando el impacto de una crisis migratoria sin precedentes que desborda con frecuencia los recursos policiales y asistenciales disponibles, alimentada por las mafias de tráfico de personas que operan con total impunidad en el noroeste de África ante la ausencia de una política de control fronterizo verdaderamente disuasoria.

La situación en la frontera sur evidencia la ineficacia de las medidas promovidas por el Gobierno central para frenar el efecto llamada y exigir a los países de origen una cooperación real en materia de repatriaciones. Mientras persiste la inacción institucional, la comunidad autónoma afronta en solitario una presión asistencial constante que genera una honda inquietud social y colapsa los trámites de los cuerpos policiales encargados de la custodia y expulsión.