Santa Cruz agota los 16.000 bonos consumo: cómo gastar tu saldo antes del 2 de noviembre

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha agotado los 16.000 Bonos Consumo de la campaña de 2026, tres meses después de su puesta en marcha. Aunque ya no quedan unidades disponibles de esta edición, quienes hayan adquirido los bonos todavía pueden utilizarlos en los establecimientos adheridos hasta el próximo 2 de noviembre.

Los últimos 102 bonos salieron a la venta el lunes 5 de octubre, después de que el Ayuntamiento eliminara las restricciones por distritos. Estas unidades se agotaron ese mismo día, según ha informado la Sociedad de Desarrollo.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha señalado que hasta el momento se han canjeado 349.633,50 euros en los comercios participantes, lo que representa el 87,41% del importe total de la campaña. Todavía quedan 50.366,50 euros pendientes de utilizar.

Bermúdez ha animado a los compradores a gastar el saldo que les quede antes de que finalice el plazo, con el objetivo de que esta iniciativa siga impulsando la actividad del comercio local.

Los bonos se pueden utilizar en cualquier distrito

Desde el 5 de octubre, los bonos pueden canjearse en los establecimientos adheridos de cualquiera de los distritos de Santa Cruz, sin las limitaciones territoriales que existían anteriormente. No obstante, cada comercio está sujeto al límite de facturación establecido para la campaña.

Por zonas, el distrito Suroeste registra el mayor porcentaje de canje, con un 94,86%. Le siguen Ofra-Costa Sur, con un 90,08%; Centro-Ifara, con un 88,27%, y Salud-La Salle, con un 85,52%.

Para utilizar los bonos, los compradores deben presentar su DNI en el establecimiento. Además, recibirán un correo electrónico después de cada compra con información sobre el saldo disponible.

Dónde consultar los comercios adheridos

Los usuarios pueden consultar el listado de establecimientos participantes, su ubicación, los datos de contacto y el saldo disponible de cada comercio en la web oficial de la campaña, Bonos Consumo Santa Cruz.

El plazo para utilizar los bonos finalizará el 2 de noviembre de 2026. Por ello, quienes todavía tengan saldo pendiente deberán realizar sus compras antes de esa fecha.