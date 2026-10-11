Canarias llega al Día de la Niña con 165 menores afectadas por violencia de género en seis meses

Este domingo, 11 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Niña, una jornada que en Canarias llega marcada por datos recientes sobre violencia, protección de la infancia e igualdad de oportunidades. La fecha está incluida también entre las efemérides trabajadas por centros educativos del Archipiélago.

Uno de los datos más recientes procede del servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112 del Instituto Canario de Igualdad. Durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 165 niñas menores de 18 años afectadas, frente a las 123 registradas durante el mismo periodo del año anterior.

La diferencia supone un incremento del 34% en un año. En conjunto, el servicio especializado recibió entre enero y junio 9.693 alertas por violencia de género en Canarias, un 13% más que durante la primera mitad de 2025.

Las niñas representan el 76% de las víctimas atendidas

Otro de los indicadores publicados este año por el Gobierno de Canarias refleja el peso de las niñas entre las víctimas de violencia sexual durante la infancia.

El programa de atención a menores víctimas de violencia sexual desarrollado mediante el convenio entre la Consejería de Bienestar Social y la Fundación Márgenes y Vínculos atendió directamente a 215 menores durante 2024 y 2025.

De esas víctimas, 164 eran niñas, el 76% del total, frente a 51 niños. El dato corresponde exclusivamente a los casos atendidos por este programa y no al conjunto de agresiones sexuales registradas en Canarias.

Además, en el 53% de los casos atendidos el agresor pertenecía al propio entorno familiar. El 42% de las víctimas tenía entre 12 y 15 años, mientras que un 24% se encontraba entre los 8 y 11 años y otro 22% entre los 4 y 7.

Una campaña para romper el silencio

Ante esta realidad, el Gobierno de Canarias puso en marcha en julio la campaña No es un secreto, es un delito, dirigida a prevenir la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y facilitar que puedan pedir ayuda cuando una conducta de una persona adulta les provoque miedo, incomodidad o daño.

La iniciativa remite, entre otros recursos, al teléfono 116 111 de la Fundación ANAR. Según los datos difundidos por el Ejecutivo autonómico, durante el pasado año se recibieron desde Canarias 4.144 peticiones de ayuda a través de esta organización.

Fomentar vocaciones científicas desde la infancia

La igualdad de oportunidades es otro de los ámbitos en los que Canarias mantiene programas específicos dirigidos a las nuevas generaciones.

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información mantiene durante 2026 el programa Mujer y Niña en la Ciencia y la Innovación, destinado a fomentar la participación femenina y ofrecer referentes desde edades tempranas.

La iniciativa visibiliza la presencia de niñas y mujeres en campos como la vulcanología, biotecnología, astrofísica, astronomía e inteligencia artificial, además de desarrollar encuentros y actividades vinculadas a las vocaciones científicas.

Educación mantiene igualmente programas STEAM en los centros canarios orientados al desarrollo de competencias científicas y tecnológicas, con especial atención al impulso de estas vocaciones entre las alumnas.

El Día Internacional de la Niña llega así este domingo a Canarias con avances en programas de prevención y educación, pero también con 165 menores afectadas por alertas de violencia de género en solo seis meses y con las niñas representando tres de cada cuatro víctimas atendidas por violencia sexual en el programa autonómico analizado.