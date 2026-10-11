Drago Canarias rompe con Yolanda Díaz y concurrirá en solitario a las elecciones generales

Nueva fractura en el espacio a la izquierda del PSOE. La formación Drago Canarias ha decidido concurrir por su cuenta a los comicios del próximo 29 de noviembre, desmarcándose de la estructura del Frente Amplio. La decisión, adoptada por el Secretariado Nacional del partido insular, supone un golpe definitivo a los intentos de reeditar la amalgama de siglas que se unió en las urnas durante el año 2023.

El proyecto, encabezado por el exdiputado Alberto Rodríguez, formó parte de la quincena de organizaciones que Yolanda Díaz exhibió en su momento como prueba de cohesión en torno a la plataforma Sumar. Aquel pacto electoral, sin embargo, derivó con rapidez en desconfianza mutua. Pese a que los insulares no lograron representación en las Cortes Generales, el acuerdo suscrito preveía su integración en la mesa política encargada de coordinar las distintas sensibilidades del grupo.

Desde la organización canaria sostienen ahora que aquel compromiso nunca llegó a cumplirse y acusan a la cúpula de la coalición de arrinconarles sistemáticamente. Según fuentes internas, el grupo parlamentario en el Congreso rechazó tramitar las iniciativas legislativas que su equipo remitía desde las islas, ignorando por completo la agenda territorial que justificó su alianza inicial.

Ante esta situación, Drago ha cerrado la puerta a cualquier negociación con el entorno de Díaz para las listas del 29-N y apostará por sus propios cuadros. El propio Rodríguez, actual edil en La Laguna y condenado por el Tribunal Supremo por agredir a un policía en 2014 —sentencia que supuso la retirada de su acta parlamentaria—, encabezará la lista por Santa Cruz de Tenerife.

La lista por Las Palmas estará liderada por Héctor Morán, quien ejerció como asesor de la vicepresidenta segunda en el Ministerio de Trabajo durante la anterior legislatura. Esta designación pone de manifiesto el distanciamiento no sólo de los socios periféricos, sino también de antiguos colaboradores directos del proyecto gubernamental.