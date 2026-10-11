El plan Circularocean analiza los vertidos en una treintena de playas canarias

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias participa en el programa europeo Circularocean, una iniciativa destinada al análisis sistemático de las basuras marinas en 30 zonas litorales del archipiélago. Dentro de este marco de trabajo, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) ha desarrollado una jornada de muestreo en la playa de Tazacorte, ubicada en la isla de La Palma, con el objetivo de medir el impacto real de los desechos en la orilla y evaluar sus variaciones según la época del año.

El consejero autonómico, Mariano H. Zapata, junto a la responsable técnica de SEO/BirdLife en las islas, María José Pérez, supervisaron las labores sobre el terreno. Ambos destacaron que el plan persigue dotar a las administraciones de información rigurosa para optimizar los recursos públicos. De este modo, Zapata subrayó la importancia de sustentar la gestión en datos empíricos y no en meras impresiones coyunturales, lo que facilitará el diseño de medidas proporcionadas y eficaces.

El dispositivo de observación abarca enclaves seleccionados en las ocho islas y en el islote de Alegranza. La metodología contempla un total de cuatro intervenciones estacionales al año por cada zona —primavera, verano, otoño e invierno—, lo que sumará 120 inspecciones anuales estandarizadas. Esta pauta se rige bajo los parámetros comunitarios y los criterios del Convenio Ospar, permitiendo identificar la tipología exacta de los restos encontrados y determinar con precisión su procedencia geográfica.

Desde la dirección técnica del proyecto se ha incidido en que un examen aislado carece de representatividad estadística. La aplicación continua de un protocolo homogéneo resulta imprescindible para establecer patrones científicos objetivos y evitar extrapolaciones erróneas que distorsionen la situación global de las costas. Además, la información recopilada se integrará en una plataforma georreferenciada compartida con otros territorios oceánicos.

El programa Circularocean cuenta con un presupuesto global de 2,2 millones de euros, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) mediante la convocatoria Interreg MAC 2021-2027. En este consorcio colaboran 17 entidades repartidas entre Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde, Ghana y Santo Tomé y Príncipe. Su meta final, más allá de la catalogación, reside en potenciar la economía circular y el aprovechamiento de los materiales recuperados.