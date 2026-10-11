El PP exige al Gobierno recurrir al Ejército y a Frontex para blindar las costas de Canarias

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una iniciativa en el Parlamento de Canarias para reclamar al Ejecutivo central una actuación contundente frente a la incesante llegada de embarcaciones irregulares al archipiélago. La formación defenderá en el próximo pleno autonómico una propuesta dirigida a exigir más medios humanos, materiales y tecnológicos con el propósito de garantizar un control riguroso de las fronteras marítimas.

El parlamentario popular Jacob Qadri será el encargado de defender esta proposición, orientada a corregir la falta de previsión estatal y adaptar los recursos a la realidad insular. Qadri ha advertido de que la capacidad de las islas para la acogida y la atención asistencial es necesariamente limitada, por lo que resulta urgente establecer dispositivos estables para impedir la saturación de los servicios y activar mecanismos eficaces de retorno.

Pese a los discursos que aluden a un alivio en los cómputos anuales globales, los datos reflejan una realidad preocupante. Según ha subrayado el diputado, el pasado mes de septiembre desembarcaron en las islas 1.970 personas, lo que supone un incremento del 173% respecto al mismo periodo del año anterior. Para el PP, esta tendencia evidencia que el archipiélago no puede seguir asumiendo en solitario una presión de envergadura nacional y europea.

Entre las medidas planteadas, el PP reclama la intervención y el refuerzo operativo de las Fuerzas Armadas y de la agencia europea Frontex, sumando capacidades a los efectivos desplegados por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Como precedente de eficacia, la formación ha recordado la denominada Operación Noble Centinela, impulsada en 2006, un despliegue coordinado que logró salvar miles de vidas en el mar y rebajar la presión migratoria en un 60%.

Asimismo, la iniciativa parlamentaria recalca la obligación de intensificar los lazos y la cooperación con los países emisores y de tránsito en el continente africano. El objetivo primordial consiste en frustrar las salidas en origen, atacando con determinación a las mafias y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de seres humanos mediante un incremento de las labores de inteligencia y cooperación policial internacional.