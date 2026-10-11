EXCLUSIVA: Drago Canarias presume de transparencia sin presentar aún las cuentas de 2025

Drago Canarias se presenta ante las próximas elecciones generales como una fuerza transparente y comprometida con la rendición de cuentas, pero su portal económico no permite consultar las cuentas de 2025. La revisión realizada por Libertad Digital Canarias el 11 de octubre encuentra dos enlaces contables, ambos anunciados como «Memoria de Cuentas 2023», aunque uno de ellos conduce en realidad a un documento correspondiente a 2024.

La distancia entre el discurso y la información disponible resulta especialmente relevante después del comunicado difundido este sábado, en el que el partido anunció que concurrirá con su propia marca a las elecciones del 29 de noviembre. Alberto Rodríguez encabezará la candidatura por Santa Cruz de Tenerife y Héctor Morán hará lo propio por Las Palmas, en una propuesta que reivindica expresamente la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía.

La documentación económica que ofrece la organización no llega, sin embargo, al último ejercicio cerrado. El visitante que accede al apartado contable encuentra una identificación equivocada de la memoria de 2024 y ninguna entrada que permita consultar la de 2025, una ausencia que impide conocer a través del portal los ingresos, los gastos y el resultado económico del partido durante el pasado año.

La memoria de 2024 contiene además una inconsistencia: sitúa la constitución y la inscripción del partido el 1 de agosto de ese año, mientras que el documento anterior consignaba esas mismas fechas en 2023. La organización ofrece así dos versiones incompatibles sobre su propia identificación.

El documento recoge un resultado positivo de 68.680,80 euros, con 13.894,35 euros en cifra de negocios, 76.512,29 euros en otros ingresos de explotación y 21.725,84 euros en otros gastos de explotación. Sus siete páginas incluyen la cuenta de pérdidas y ganancias, pero no el balance de situación que la ley exige publicar.

La Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos establece dos obligaciones distintas: remitir las cuentas anuales consolidadas al Tribunal de Cuentas antes del 30 de junio del año siguiente y publicar en la web el balance y la cuenta de resultados en un plazo máximo de un mes desde ese envío. Para el ejercicio 2025, el plazo de presentación terminó el pasado junio, aunque la presencia de una memoria en internet no acredita por sí sola su remisión al órgano fiscalizador.

Drago ya apareció señalado en el informe de fiscalización del principio de transparencia aprobado por el Tribunal de Cuentas el 28 de noviembre de 2024 y publicado en el BOE en agosto de 2025. El organismo constató entonces que la formación había presentado las cuentas de 2023, pero no publicaba el balance y la cuenta de resultados, una memoria que actualmente sí está disponible en su web.

El contraste alcanza también a las normas que Drago se ha impuesto. Su Plan de Cumplimiento Normativo, identificado como versión de 2025, contempla la publicación de las cuentas anuales, su presentación puntual al Tribunal de Cuentas y auditorías internas semestrales, además de elevar la «transparencia radical» a principio rector de la organización.

Con las elecciones a siete semanas de distancia, Drago reclama la confianza de los canarios mientras mantiene un portal contable incompleto. La rendición de cuentas que reivindica en sus comunicados sigue sin trasladarse a toda la información económica que ofrece al ciudadano.