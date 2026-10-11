Política con P de Penosa...

Ángel Víctor Torres ha dado un paso atrás y ha descartado encabezar la candidatura socialista al Congreso por Las Palmas, porque su prioridad, dice ahora, es recuperar el Gobierno de Canarias en 2027 y precisamente ahí estaba el problema. Pedir el voto para representar a los canarios en las Cortes mientras se prepara el regreso a la política autonómica habría convertido aquella candidatura en un encargo con fecha de caducidad, con el Congreso como sala de espera y los votantes como combustible para el siguiente destino.

Torres evita finalmente esa operación, pero su decisión deja al descubierto lo poco convincente que resultaba, porque un candidato debe explicar qué compromiso adquiere con quienes van a votarlo y, si su horizonte está en otra institución unos meses después, lo honesto es decirlo antes de repartir las papeletas. Bastante deteriorada está la confianza en la política como para seguir tratando los escaños como reservas de alojamiento hasta que aparezca una habitación mejor.

En los próximos días conoceremos los nombres con los que los partidos afrontarán estas elecciones, aunque en Libertad Digital Canarias ya conocemos el del cabeza de lista del Partido Popular por Santa Cruz de Tenerife y esta semana lo anunciaremos, cuando todo quede cerrado con el propio interesado. Aunque no sea el más popular ni el más conocido de su partido, puedo adelantar que me parece el mejor currículo y el mejor perfil que Manuel Domínguez y Poli Suárez podían elegir.

Por primera vez tengo la sensación de que Manolo sale a ganar el partido, de que se acabó jugar para empatar o salvar los muebles, porque una candidatura también revela la ambición de quien la elige y esta transmite una voluntad de competir que hacía falta. En el Congreso necesitamos personas capaces de intervenir con criterio y de defender algo más que las instrucciones que llegan del grupo parlamentario.

Tampoco estamos ante un interés improvisado al calor del adelanto electoral, pues hace más de tres años el elegido ya trasladó al presidente regional su voluntad de trabajar en las Cortes Generales, de modo que ha habido tiempo para valorar su perfil y saber qué puede aportar. El nombre llegará cuando corresponda, pero la elección merece ser juzgada por su preparación, no por las veces que haya salido en una fotografía.

Juan Antonio Rojas, como ya contamos en este periódico, vuelve por el momento a su profesión para renovar sus habilitaciones como capitán de la Marina Mercante y conservar la posibilidad de regresar a su actividad cuando lo desee, una necesidad profesional que conviene explicar con claridad. Juan Antonio tiene abiertas las puertas del PP nacional y regional, y las tiene porque es una excelente persona y un trabajador al que respeto, además de alguien que se preocupa por mantener su profesión fuera de las instituciones.

En la izquierda aún falta conocer quiénes integrarán ese frente amplio que pretende ordenar un espacio acostumbrado a multiplicar las siglas, mientras que Drago Canarias ya ha confirmado que concurrirá en solitario, con Alberto Rodríguez por Santa Cruz de Tenerife y Héctor Morán por Las Palmas. Rodríguez parece convencido de que su partido es la última Coca-Cola del desierto, pero me temo que las urnas pueden darle una lección bastante menos refrescante y que, si llega el estampido electoral que intuyo, se escuchará hasta en Fasnia.

Presentarse por separado es una decisión legítima, pero lo discutible es confundir la identidad de una organización con una demanda masiva de los ciudadanos, porque el voto útil puede ser especialmente cruel con quienes se contemplan como imprescindibles mientras el elector está mirando hacia otro lado. Ya veremos cuántos canarios comparten esa elevada opinión que Drago tiene de sí mismo.

En Coalición Canaria el ambiente tampoco invita a la tranquilidad, porque la negociación con Teodoro Sosa y Primero Canarias sitúa la candidatura de Las Palmas en el centro de las tensiones y de las expectativas nacionalistas. Confían en que esa alianza permita recuperar terreno, pero sumar organizaciones sobre el papel y convencer a sus votantes son trabajos distintos. La flauta puede sonar, aunque no conviene construir toda una estrategia esperando el milagro.

En Tenerife, Cristina Valido afronta, a mi juicio, una de las campañas más difíciles para Coalición Canaria, porque la polarización y el voto útil amenazan con estrechar el espacio nacionalista y queda una cuestión incómoda pendiente ante sus votantes conservadores, la justificación de los apoyos prestados al Gobierno de Pedro Sánchez cuando buena parte de ellos desea precisamente que Sánchez deje de gobernar.

La votación del 2 de octubre sobre vivienda resume esa dificultad, ya que Valido respaldó el primero de los decretos del Gobierno y rechazó el segundo, un rechazo que merece ser reconocido, pero que no borra el apoyo al primero ni resuelve el desacuerdo de quienes consideran que estas medidas castigan la propiedad y agravan la inseguridad del alquiler. La candidata tendrá que defender sus decisiones ante personas que no se conformarán con escuchar que todo se hizo por Canarias.

Coalición Canaria lleva años reivindicando su capacidad de negociar con cualquiera y ahora tendrá que explicar el resultado de esa negociación y el coste político de cada respaldo. Quedan siete semanas hasta el 29 de noviembre y recuperar la confianza de un votante que se ha sentido decepcionado exige algo más que recordarle lo mal que lo hacen los demás.

Y dicho todo esto, sería injusto negarle a Valido lo que se ha ganado, porque, en mi opinión, ella sola ha hablado más, se ha hecho escuchar más y ha mostrado más capacidad de negociación que muchos de los otros catorce diputados canarios juntos. Hagan la prueba de recordar sus nombres y alguna intervención relevante, probablemente les cueste pasar del segundo. Su actividad parlamentaria merece reconocimiento, aunque eso no obligue a compartir el sentido de sus votos, y precisamente porque ha tenido voz también tendrá que responder por lo que ha defendido con ella.

Me temo que nos espera una campaña de una dureza extraordinaria, porque después de ver a Sánchez responsabilizar desde la tribuna a quienes rechazaban sus decretos del problema de la vivienda, cuesta esperar un debate sereno. Si la izquierda pretende trasladar esa presión a la calle, habrá que exigirle que respete el resultado de las urnas con el mismo entusiasmo con el que reclama movilizaciones, porque protestar es un derecho, pero convertir al adversario en un enemigo al que se puede intimidar es una irresponsabilidad.

En estas páginas van a conocer los nombres y los movimientos que decidirán la representación de Canarias en Madrid y esta semana empezaremos por una candidatura que, a mi juicio, cambia la actitud del PP ante estas elecciones. Seguiremos contando lo que sepamos, contrastándolo y publicándolo antes, y mejor, como pretendemos hacer siempre, porque el lector merece enterarse de lo que se está decidiendo antes de que los partidos le presenten el cartel y le pidan el voto.