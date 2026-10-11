Grave un conductor de 39 años tras sufrir una caída de moto en Tenerife

El suceso tuvo lugar en torno a las 10:19 horas de este sábado en la carretera insular TF-82, en el punto kilométrico 20, dentro del término municipal de Santiago del Teide. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112), el hombre perdió el control del vehículo de dos ruedas por causas que todavía se encuentran bajo investigación, sufriendo un fuerte impacto sobre la calzada.

Nada más recibirse la alerta en la sala operativa, se activó de forma inmediata el protocolo de actuación previsto para incidentes viales de alta gravedad. Hasta el enclave se desplazaron unidades de asistencia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos facultativos atendieron al herido in situ y confirmaron que presentaba diversos politraumatismos graves. Tras estabilizar sus constantes vitales, se determinó la necesidad imperiosa de llevar a cabo una evacuación aérea urgente.

El traslado sanitario se efectuó mediante un helicóptero medicalizado con destino directo a la helisuperficie del Hospital Universitario de Canarias, donde el paciente ingresó de inmediato para recibir atención médica especializada. La rápida coordinación entre el personal facultativo y los medios aéreos resultó determinante a la hora de minimizar los riesgos derivados de las severas lesiones sufridas en el siniestro.

En el operativo desplegado sobre el terreno intervinieron asimismo miembros del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes colaboraron activamente asegurando el perímetro y colaborando en las maniobras de socorro. De forma simultánea, los operarios del Servicio de Carreteras acometieron labores de adecuación del asfalto con el objetivo de prevenir nuevos percances entre el resto de conductores que circulaban por el trazado.

Por su parte, efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local se personaron en el tramo de la TF-82 para regular el tráfico circundante e instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. El trabajo coordinado de las distintas administraciones garantizó tanto el restablecimiento paulatino de la normalidad en la circulación como la recopilación de los datos periciales pertinentes.