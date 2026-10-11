Huertas gobierna Murcia y La Laguna Tenerife firma un triunfo de autoridad (77-90)

La Laguna Tenerife salió de Murcia con una victoria de las que pesan, un 77-90 construido con criterio, personalidad y un Marcelinho Huertas que volvió a manejar el partido a su antojo. El equipo de Jaka Lakovic llevó la iniciativa y supo resolver el momento más comprometido de la mañana para sumar su segundo triunfo en tres jornadas de la Liga Endesa.

A los 43 años, Huertas sigue encontrando respuestas donde otros ven problemas. Terminó con 19 puntos, cinco asistencias y 24 de valoración en apenas 22 minutos y 41 segundos, una actuación que explica buena parte del resultado, aunque el triunfo tuvo mucho más detrás que el talento de su director de juego.

El Canarias impuso desde el arranque una defensa que dificultó los ataques del UCAM, obligado a trabajar cada posesión y demasiado desacertado desde el perímetro. Los locales cerraron el primer cuarto a tres puntos, 13-16, pero Tenerife tenía el mando y pronto encontró la manera de ampliar la brecha.

Dos triples consecutivos de Bruno Fitipaldo abrieron el segundo periodo y obligaron al conjunto de Sito Alonso a remar de nuevo. Jean-Marc Pansa sostuvo a los murcianos cerca del aro, mientras Huertas daba continuidad al ataque visitante y Jaime Fernández y Vince Hunter aportaban soluciones para llegar al descanso con un 33-44.

La amenaza llegó después del intermedio. Murcia elevó la intensidad, encontró a Cate en la pintura y redujo la distancia hasta el 57-62. Era el tramo que podía cambiar el partido, con los locales recuperando terreno y Tenerife obligado a responder. Huertas y Jaime Fernández cortaron la reacción y el tercer cuarto terminó con nueve puntos de ventaja aurinegra, 57-66.

Kyle Guy se encargó de prolongar esa respuesta. Su triple para el 61-73 volvió a alejar al UCAM y dio aire a un Canarias que encontró también minutos valiosos de Héctor Alderete. El equipo de Lakovic recuperó el control y sostuvo la ventaja hasta cerrar el encuentro.

Los números permiten medir el reparto de responsabilidades. Hunter acabó con 16 puntos y Guy añadió 15, cinco rebotes y cuatro asistencias, mientras Fitipaldo sumó 12 tantos. Tenerife convirtió ocho de sus 17 triples y 28 de sus 32 tiros libres, una eficacia decisiva frente a un Murcia que se quedó en siete de 29 desde la larga distancia. El UCAM ganó el rebote, 40-33, pero ese esfuerzo no le bastó para compensar la diferencia de acierto.

La victoria llegó sin López-Arostegui, ausente por una contractura lumbar, y con Shermadini y Bamba fuera de la convocatoria definitiva. El Canarias encontró recursos suficientes para superar esas ausencias y sacar adelante una visita exigente.

Después de ganar en Málaga, Tenerife vuelve a sumar fuera de casa y coloca su balance liguero en dos victorias y una derrota. En Murcia dejó una señal alentadora para este comienzo de temporada: puede imponer su juego y también recuperar el pulso cuando el rival amenaza con arrebatárselo. Con Huertas al mando, el Canarias supo hacer ambas cosas.