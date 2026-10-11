La Palma aprobó 832 gastos por 27,7 millones pese a los reparos de Intervención

El Cabildo de La Palma y sus entidades dependientes aprobaron en 2024 un total de 832 gastos por 27,7 millones de euros pese a los reparos formulados por sus órganos de Intervención. Así lo recoge el informe definitivo de la Audiencia de Cuentas de Canarias remitido al Parlamento regional el viernes 9 de octubre, un documento que ofrece una radiografía muy poco complaciente del control interno y de la ejecución presupuestaria de la corporación insular.

La inmensa mayoría de esos acuerdos corresponde a contratación pública. Fueron 799 expedientes, el 96% del total, que concentraron el 93,9% del dinero reparado. La causa señalada por la Audiencia es la misma en todos los casos: la omisión de requisitos o trámites esenciales. El Cabildo reunió el 90,6% de los acuerdos y el 77,3% del importe, mientras que el Consejo Insular de Aguas acumuló el 8,5% de los expedientes y el 22,1% del dinero.

El informe precisa que en todos los expedientes comunicados la discrepancia con Intervención fue resuelta por la presidencia de la entidad local. La ley permite levantar un reparo siguiendo el procedimiento establecido, por lo que la existencia de esos acuerdos no equivale por sí sola a una declaración de ilegalidad ni acredita un delito. Pero 832 decisiones contrarias al criterio del órgano fiscalizador, todas por falta de trámites esenciales, dibujan una forma de gestionar que exige explicaciones políticas y una fiscalización pública mucho más intensa.

La advertencia más delicada afecta al Consejo Insular de Aguas. En 58 expedientes, el interventor apreció hechos acreditados o comprobados que podían constituir una infracción administrativa y los trasladó al órgano competente. La propia Audiencia aclara que no daban lugar a responsabilidades penales ni contables. Esa precisión evita exageraciones, pero no elimina la obligación de conocer qué ocurrió y cómo concluyeron esos procedimientos administrativos.

La Audiencia detectó además cinco gastos tramitados sin fiscalización previa. Tres corresponden al Cabildo y suman 12,8 millones; otros dos, por 538.366 euros, al Consejo Insular de Aguas. Eran expedientes de reconocimiento de crédito. Los dos del organismo de aguas fueron aprobados por su Junta General, cuando el órgano de control sostiene que debía haberlo hecho el Pleno del Cabildo.

El problema no se limita a operaciones aisladas. La plaza del titular de Intervención lleva cubierta mediante nombramiento accidental desde 2012 y no por un funcionario de Administración local con habilitación nacional. El servicio tenía además dos puestos vacantes y sin dotación presupuestaria. Aunque el Cabildo alegó que en 2024 y 2025 dotó vacantes, la Audiencia considera sólo parcialmente aplicada la recomendación de reforzar el área porque el aumento de la actividad ha dejado la plantilla desfasada.

Las cuentas muestran también una administración que presupuestó mucho más de lo que fue capaz de ejecutar. El crédito inicial para inversiones, de 26,5 millones, creció en otros 71 millones mediante modificaciones presupuestarias, pero el gasto ejecutado apenas superó los 38 millones. El grado de ejecución quedó en el 39,1%, por debajo incluso del 39,9% de 2023. El grupo consolidado terminó además con una necesidad de financiación de 15,4 millones y tuvo que elaborar un plan económico-financiero para 2025 y 2026.

La contratación menor completa el cuadro. Representó el 89,1% de los contratos, aunque sólo el 15,9% del importe. La Audiencia sostiene que su volumen aumentó respecto a 2023 y está provocando un número importante de reparos por fraccionamiento. No afirma que cada contrato menor esté dividido ilegalmente, pero sí reclama controles para limitar esta vía a necesidades puntuales y esporádicas.

El Cabildo presentó dos alegaciones y ambas fueron aceptadas. Una aclaró datos de convenios de la Fundación Reserva Mundial de la Biosfera; la otra incorporó el informe sobre el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Ninguna desmiente los 832 acuerdos, los 27,7 millones reparados ni las restantes conclusiones. La reducción respecto a 2023, un 3% menos de expedientes y un 46,7% menos de importe, es positiva, pero insuficiente para normalizar una gestión en la que el control interno funciona demasiadas veces como advertencia que se sortea y no como barrera efectiva frente al gasto mal tramitado.

