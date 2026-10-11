Llegan casi un centenar de inmigrantes a Lanzarote y localizan otra patera en Gran Canaria

La presión migratoria sobre las costas del archipiélago canario no da tregua. Durante la noche de este sábado, la guardamar Urania de Salvamento Marítimo interceptó un cayuco en las inmediaciones de Lanzarote en el que viajaban 96 personas que trataban de alcanzar el territorio nacional por vía irregular. Entre los ocupantes de la embarcación se encontraban nueve mujeres y dos menores de edad.

Tras el rescate en alta mar, los integrantes de la expedición fueron trasladados de madrugada hasta el muelle de Arrecife, donde desembarcaron pasadas las 00:00 horas. Una vez en tierra firme, se desplegó el preceptivo dispositivo de asistencia sanitaria conformado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), los equipos de Atención Primaria y personal de Cruz Roja, cuyos facultativos tuvieron que derivar a tres de los recién llegados a un centro hospitalario para ser atendidos de diversas dolencias.

La actividad de los servicios de rescate continuó sin descanso a primeras horas de este domingo. Un helicóptero Helimer 211 y la salvamar Macondo localizaron una segunda nave precaria a unos 3,7 kilómetros –apenas dos millas náuticas– del litoral de Maspalomas, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana. La embarcación fue escoltada por las unidades marítimas rumbo al puerto de Arguineguín, en Mogán, a la espera de completar el recuento oficial y verificar el estado físico de sus ocupantes.

Ambas actuaciones fueron coordinadas desde las dependencias del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Las Palmas, en permanente comunicación con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112). Las autoridades insulares y los cuerpos de seguridad constatan la persistente tensión operativa que afronta la denominada ruta atlántica, una de las vías marítimas de entrada clandestina más peligrosas hacia la Unión Europea.

Este incesante trasiego marítimo vuelve a poner de manifiesto la falta de una política fronteriza eficaz frente al negocio de las mafias que trafican con personas desde las costas del continente africano. La ausencia de acuerdos rigurosos de devolución ágil y el evidente efecto llamada continúan sobrecargando las capacidades de recepción en las islas, mientras las administraciones locales siguen reclamando un control real de fronteras y mayor contundencia al Gobierno central.