Nueva Canarias anuncia una lista contra Roque Aguayro en Agüimes sin tener aún organización local



Luis Campos anuncia competencia electoral frente a Roque Aguayro en Agüimes. El secretario general de NC-Bloque Canarista asegura que presentará candidatura municipal en 2027, aunque todavía no dispone de organización local. La promesa afecta al Ayuntamiento de Óscar Hernández, uno de los impulsores de Primero Canarias.

El anuncio llegó en una entrevista radiofónica del 9 de octubre. Campos también cuestionó que todo el electorado de Roque Aguayro comparta su integración en Primero Canarias.

El anuncio afecta a una posición de poder consolidada. El portal de transparencia de Agüimes, actualizado el 27 de marzo de 2026, atribuye a Roque Aguayro 14 de los 21 concejales del Pleno. La formación tiene mayoría absoluta. El Ayuntamiento identifica a Hernández como alcalde y sitúa a los restantes ediles en el PSOE, el Grupo Mixto y la condición de no adscrito.



La candidatura prometida tendrá que traducirse en una estructura, una lista y un programa municipal. Campos no presentó una relación de candidatos para Agüimes. NC tiene por delante el trabajo de organizarse en el territorio donde anuncia que competirá con su antiguo aliado, que dispone de una mayoría suficiente para gobernar sin socios.

Campos también desea que Antonio Morales repita como candidato al Cabildo de Gran Canaria si decide continuar. Esa preferencia sigue pendiente de la decisión del presidente insular.

El propio Morales aclaró el viernes 9 de octubre, en declaraciones radiofónicas, que no había abandonado el espacio político con el que se presentó al Cabildo y que no militaba en Primero Canarias. Precisó que su vinculación procedía de Roque Aguayro, aliado local de NC, y manifestó discrepancias con decisiones de esa formación.

Morales explicó además que no participa en los órganos de dirección de Nueva Canarias y que intenta evitar que la escisión afecte al Gobierno insular. Su posición mantiene abierta una diferencia entre la adscripción de los dirigentes y el funcionamiento de la institución.

Agüimes ofrece ahora una prueba concreta para la reconstrucción política de NC. Campos ha anunciado competencia electoral frente a su antiguo aliado y desea conservar a Morales como referencia insular. Ambos objetivos siguen sujetos a decisiones pendientes. Los vecinos podrán exigir, junto a la nueva papeleta, propuestas de gestión y una explicación de qué cambiaría en su Ayuntamiento.