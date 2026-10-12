ASEPALMA exige al Gobierno canario fechas y financiación para reconstruir el campo de La Palma

ASEPALMA reclama al Gobierno de Canarias que convoque la reunión prometida y ponga fechas, financiación y responsables a la reconstrucción agraria del Valle de Aridane. La asociación ha planteado este lunes, 12 de octubre, que las prioridades ya están acordadas y que el siguiente paso debe ser concretar su ejecución para las explotaciones afectadas por el volcán de 2021.

La petición llega después de que, según explica la organización, el Ejecutivo le comunicara el viernes 9 que estaba buscando una fecha para el encuentro. Los productores quieren conocer qué recursos recibirá cada actuación, qué procedimientos se utilizarán y cuándo podrán materializarse las ayudas. ASEPALMA ofrece su documentación técnica y su colaboración para organizar ese trabajo.

El margen financiero existe en la normativa estatal. El Real Decreto-ley 23/2026, publicado el 9 de septiembre, permite a Canarias destinar 100 millones de euros de sus superávits y excesos de financiación acumulados a cierre de 2025 a ayudas por los daños de la erupción. Son recursos de la comunidad autónoma cuya utilización autoriza el Estado. La habilitación legal permite destinarlos a los afectados, pero su aprobación no equivale a que las ayudas hayan llegado ya a sus beneficiarios.

La norma señala como destinos preferentes las compensaciones por kilogramo improductivo de 2024, 2025 y 2026, la reconstrucción de infraestructuras y fincas agrícolas y el sistema de evacuación de CO₂. Para las explotaciones que todavía no pueden producir, la compensación de ingresos y la recuperación física de los terrenos responden a necesidades distintas.

ASEPALMA concentra su reclamación en cuatro frentes. Pide compensar la producción perdida, complementar las ayudas del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común para terminar las fincas, resolver las pérdidas patrimoniales pendientes de instalaciones agrarias y financiar las redes de riego. Recuperar una parcela sin agua deja incompleta su vuelta a la actividad.

La asociación sitúa las necesidades pendientes de su hoja de ruta en unos 223 millones de euros. Con esa estimación, advierte de que incluso destinar íntegramente los 100 millones autorizados al plan dejaría aproximadamente 123 millones por financiar. Reclama por ello preparar también las siguientes etapas, además de concretar las actuaciones inmediatas.

El Gobierno ha anunciado avances. El 8 de octubre, Nieves Lady Barreto y Narvay Quintero se reunieron para perfilar la orden de subvenciones del PEPAC destinada a restaurar el potencial agrícola. Quintero explicó que la convocatoria incorporará sus bases reguladoras para simplificar la tramitación y adaptar las ayudas a la reconstrucción de las explotaciones.

Ambos consejeros abordaron también cómo finalizar el pago por la retirada de cenizas. ASEPALMA valora esos pasos, pero pide trasladarlos a un calendario de ejecución que permita a los agricultores saber con qué financiación contarán para recuperar sus fincas y volver a producir.