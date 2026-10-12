Canarias propone bajar tasas portuarias para frenar el empuje de Marruecos

El negocio marítimo en el Atlántico medio afronta un cambio de tablero. A menos de quinientos kilómetros de Gran Canaria, las obras del futuro puerto de Dakhla Atlantique avanzan con un ritmo que empieza a inquietar a los gestores de las islas. El proyecto marroquí, ejecutado ya al sesenta y cinco por ciento y con previsión de operar a finales de la década, aspira a mover treinta y cinco millones de toneladas y un millón de contenedores al año. Para Canarias, donde la actividad portuaria sostiene miles de puestos de trabajo y garantiza la conexión económica exterior, la irrupción de este nuevo muelle plantea un reto directo de competitividad.

El borrador de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (EMSICAN) reconoce este escenario sin rodeos. El documento advierte de que el recinto del sur marroquí puede restar escalas, mermar ingresos y restar peso al archipiélago en las grandes rutas de mercancías. La respuesta que plantea el Ejecutivo autonómico elude medidas proteccionistas y acude a las reglas de la oferta y la demanda: abaratar los costes de atraque, flexibilizar tarifas portuarias y suprimir trabas burocráticas que hoy restan agilidad a las dársenas canarias.

Alivio fiscal en las tarifas

Para evitar la fuga de navieras hacia la costa del Sáhara, la estrategia propone una revisión a la baja de las tasas portuarias. La iniciativa busca fidelizar a los grandes operadores logísticos mediante bonificaciones directas que abaraten el coste de escala. En el negocio del transbordo internacional, donde los buques descargan contenedores para su redistribución a otros destinos, cada variación de precio inclina la decisión de las armadoras.

El plan propone aliviar los costes que gravan el doble movimiento de las cargas, una penalización que hasta ahora sitúa en desventaja a los recintos isleños frente a enclaves exentos de normas comunitarias. Si las navieras encuentran en Canarias un cuadro tarifario rígido, desviarán sus rutas a puertos con precios más atractivos. La competitividad fiscal y el ajuste de precios se consolidan de este modo como la vía más sensata para defender la actividad y proteger el empleo vinculado al mar.

Agilidad aduanera sin demoras

El precio, sin embargo, no es el único factor determinante en las decisiones logísticas. El tiempo resulta crucial para empresas cuyos buques pierden rentabilidad por cada hora parados en el muelle. Por esta razón, el documento oficial hace hincapié en la simplificación de los trámites aduaneros y de inspección, un aspecto donde la operativa insular aún pierde minutos valiosos frente a dársenas alternativas.

La puesta en marcha de una ventanilla única y la automatización de las terminales persiguen eliminar los cuellos de botella que demoran el despacho de mercancías. El exceso de trámites y la lentitud inspectora representan un riesgo frente a la flexibilidad de puertos vecinos ajenos a las rigideces europeas. A estas medidas se añade la necesidad de acometer dragados para ganar calado y adaptar las líneas de atraque a los grandes buques portacontenedores de última generación.

La brecha entre islas

El panorama portuario canario muestra además realidades opuestas. Mientras el Puerto de La Luz ha crecido un ciento cuarenta y dos por ciento desde el año dos mil y concentra cerca del sesenta por ciento del tráfico total, Santa Cruz de Tenerife registra un retroceso del diecinueve por ciento en este periodo tras perder parte de su peso en el transbordo. La disparidad constata que las infraestructuras no garantizan tráficos por sí solas; precisan eficiencia, costes razonables y capacidad de atracción comercial.

El suministro de combustibles

Para asegurar su posición geoestratégica, los puertos canarios necesitan modernizar su negocio histórico de suministro de combustible a buques. La estrategia propone acondicionar las instalaciones para despachar gas natural licuado, amoníaco verde y metanol, además de ampliar las áreas de fondeo. El auge previo de Tánger Med en el norte de Marruecos sirve de aviso a las islas: las rutas comerciales se desplazan con rapidez cuando un competidor vecino ofrece mejor servicio a menor coste. Canarias afronta una cuenta atrás para adaptar sus muelles y salvaguardar su papel en el océano.