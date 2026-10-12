Clavijo denuncia un nuevo repunte migratorio en Canarias y la pasividad del Gobierno central

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha alertado de un nuevo repunte de la inmigración irregular en el archipiélago tras la llegada de más de 3.800 personas en apenas mes y medio. El dirigente regional ha denunciado la falta de respuesta del Gobierno de España ante una situación que, según ha advertido, podría volver a dejar a las islas con cifras similares a las de 2024.

Clavijo ha trasladado su preocupación antes de los actos de la Fiesta Nacional, celebrados en Madrid, donde ha reprochado al Ejecutivo central su falta de iniciativa para hacer frente al aumento de las llegadas por la ruta atlántica. Según ha señalado, Canarias lleva alertando de este repunte desde el pasado 12 de junio sin que, a su juicio, se hayan adoptado medidas suficientes.

El presidente autonómico ha relacionado el incremento de las llegadas con los episodios de tensión registrados en la frontera de Ceuta y los movimientos de las fuerzas marroquíes hacia el norte del país. A su entender, estos cambios habrían favorecido la reactivación de las rutas migratorias hacia Canarias, utilizadas por las mafias que organizan las travesías.

Canarias teme volver a las cifras de 2024

Una de las principales preocupaciones del Gobierno regional es que el año termine con un balance parecido al de 2024, cuando llegaron al archipiélago cerca de 47.000 inmigrantes irregulares. Clavijo ha advertido de este riesgo y ha reclamado una respuesta del Ministerio del Interior y del resto de administraciones competentes para evitar que la presión migratoria siga aumentando.

La situación también afecta a la capacidad de acogida de las islas, especialmente en el caso de los menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo canario reclama medidas que permitan aliviar la carga de los recursos insulares y una mayor implicación del Estado en la gestión de esta emergencia.

Clavijo advierte del efecto del pacto migratorio europeo

El presidente canario también ha expresado su preocupación por las consecuencias que pueda tener la aplicación del nuevo pacto europeo de migración y asilo en territorios fronterizos como Canarias.

Clavijo teme que las medidas de contención impulsadas por la Unión Europea terminen aumentando la presión sobre las regiones periféricas y dificulten la gestión de nuevas llegadas. En este sentido, ha advertido de que "el efecto de retención, que es lo que busca la Unión Europea en los territorios y las regiones fronterizas, se puede recrudecer".

Por ello, ha reclamado que España tenga en cuenta la situación específica del archipiélago y evite que las islas se conviertan en un punto de contención permanente de los flujos migratorios sin los recursos y las garantías necesarios para afrontar esta situación.