Clavijo reclama al Gobierno central que cumpla sus compromisos pendientes con Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado que el debate político nacional se centre en los problemas reales de los ciudadanos y en la búsqueda de acuerdos de Estado. Durante los actos previos al desfile del 12 de octubre, el dirigente autonómico ha lamentado que cuestiones que afectan directamente al archipiélago sigan sin recibir la atención que necesitan.

Clavijo ha alertado también del repunte de la inmigración irregular en las islas. Según los datos que ha aportado, alrededor de 3.800 personas han llegado a las costas canarias desde el pasado 1 de septiembre. El presidente regional ha advertido de que este incremento era previsible tras la aplicación del nuevo pacto migratorio y de asilo de la Unión Europea, al que se suma el traslado de efectivos hacia Ceuta.

A esta situación se añade el encarecimiento del coste de la vida, que continúa presionando la economía de las familias. Clavijo ha mostrado su preocupación por el impacto de la inflación, especialmente entre las clases medias, y ha reprochado al Gobierno central su falta de conexión con las dificultades que afrontan los ciudadanos.

Aunque ha coincidido con Pedro Sánchez durante los actos de la Fiesta Nacional, el presidente canario ha descartado abordar estas cuestiones de manera informal, al considerar que no era el momento ni el lugar adecuados. En su lugar, ha avanzado que intensificará los contactos con los ministerios para tratar de cerrar los compromisos pendientes antes de que termine la legislatura.

Los 200 millones pendientes para La Palma

Entre las principales reclamaciones de Canarias figura el pago de los 200 millones de euros que el Ejecutivo autonómico adelantó para la reconstrucción de La Palma. Clavijo exige que el Estado devuelva esos fondos y cumpla con los compromisos adquiridos con el archipiélago.

La agenda pendiente incluye también mantener hasta 2027 la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en La Palma, prorrogar durante cuatro años el convenio de carreteras y garantizar la gratuidad del transporte público.

Además, el Gobierno canario mantiene su intención de impulsar una normativa que permita modular la compra de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros, una de las medidas que plantea para hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda en las islas.