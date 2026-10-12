Cortan la carretera de El Rejo en La Gomera este martes

La carretera de El Rejo, en el municipio gomero de Hermigua, permanecerá cerrada al tráfico durante la mañana de este martes, 13 de octubre, debido a los trabajos de emergencia que se están ejecutando en esta vía insular.

El corte afectará a la carretera CV-14 entre la conexión con la GM-1 y el punto conocido como Reventón Oscuro. Según ha informado el Cabildo de La Gomera, la circulación quedará interrumpida entre las 7:00 y las 13:00 horas.

Instalarán una grúa para trabajar en el talud

El cierre permitirá instalar una grúa para elevar los materiales y equipos necesarios para las actuaciones que se desarrollan en el talud situado a la altura del punto kilométrico 2+300 de la carretera.

Estos trabajos forman parte de las actuaciones de emergencia que el Cabildo insular lleva a cabo en la CV-14 desde el pasado 22 de abril.

Durante la interrupción del tráfico se instalarán señales y elementos de balizamiento en ambos extremos del tramo afectado. Además, habrá personal señalista para garantizar la seguridad mientras se desarrollan las labores.

El Cabildo también ha señalado que se garantizará el paso inmediato de los servicios de emergencia si se produce alguna situación que requiera su intervención.