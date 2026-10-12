El caso de los vertidos de Güímar deja a Mari Brito fuera de la cabeza de lista del PSOE al Congreso

Mari Brito, alcaldesa de Candelaria, aspira a encabezar la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Sin embargo, finalmente no será ella quien encabece la candidatura, según la información disponible para esta redacción.

La regidora figura entre los nombres que han ganado peso dentro del socialismo tinerfeño para dar el salto a la política nacional. Su trayectoria al frente del Ayuntamiento de Candelaria y su papel en la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han contribuido a reforzar su posición dentro del partido.

No obstante, su posible candidatura coincide con una causa judicial pendiente relacionada con la gestión de las aguas residuales del polígono industrial de Güímar, por la que deberá sentarse en el banquillo junto a otros antiguos responsables municipales.

El juicio por los vertidos de Güímar

El procedimiento judicial está previsto entre el 8 y el 18 de febrero de 2027 y afecta a la gestión de los vertidos industriales que llegaron al mar entre 2013 y 2017.

La Fiscalía atribuye a los responsables municipales presuntas irregularidades relacionadas con delitos contra el medio ambiente y prevaricación continuada. Para Mari Brito solicita cuatro años de prisión y trece de inhabilitación.

La alcaldesa ha defendido su actuación y ha asegurado que no va a dimitir, además de manifestar que tiene la conciencia tranquila. La existencia de este procedimiento constituye uno de los elementos que rodean su posible salto a la política nacional.

El PSOE debe cerrar sus listas electorales

El PSOE de Canarias tiene previsto aprobar sus candidaturas al Congreso y al Senado en el Comité Regional extraordinario convocado para el 15 de octubre. Posteriormente, las listas deberán recibir la ratificación definitiva del Comité Federal, prevista para el 17 de octubre.

La composición de la candidatura socialista deberá concretarse en ese proceso interno.