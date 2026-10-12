El nuevo cable submarino de 19 millones que blindará la conexión a internet en El Hierro

El Cabildo de Tenerife, a través de la empresa pública Canalink, adscrita al Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), promueve el despliegue de una nueva conexión submarina de fibra óptica para reforzar las telecomunicaciones de El Hierro. La actuación cuenta con un presupuesto de 18.995.966,67 euros. El proyecto recibe una subvención comunitaria de aproximadamente 13,2 millones de euros procedentes del mecanismo financiero Conectar Europa, mientras que los 5,75 millones restantes son aportados por la institución insular tinerfeña a través de Canalink.

Trazado técnico e interconexión insular

El trazado contempla un tendido submarino de 225 kilómetros de longitud que conectará la estación de Las Caletillas, en Candelaria (Tenerife), con la zona de El Tamaduste, en Valverde (El Hierro). Por ello, las obras en suelo herreño se desarrollan en coordinación con el Cabildo de El Hierro y el Ayuntamiento de Valverde para aprovechar canalizaciones en la red viaria existente, evitando la apertura de nuevas zanjas y reduciendo el impacto sobre el territorio. Según la ficha técnica oficial, la finalización del despliegue está prevista para diciembre de 2026 e incluirá unidades de bifurcación preparadas para posibilitar futuros ramales hacia La Palma y La Gomera.

Cooperación territorial ante la brecha insular

En clave de análisis territorial, la iniciativa evidencia cómo el músculo financiero y técnico de una isla capitalina como Tenerife puede actuar como tractor para reducir la brecha de infraestructuras en las islas no capitalinas. Al asumir Canalink la gestión del proyecto y la captación de fondos comunitarios, se alivia la carga de las administraciones herreñas y se sienta un precedente de cooperación interinsular para evitar que la calidad de los servicios digitales dependa del tamaño o peso fiscal de cada territorio.

Redundancia y garantía en servicios públicos

La entrada en funcionamiento de esta infraestructura proporcionará una vía alternativa y redundante para el tráfico de datos entre ambas islas, incrementando la seguridad ante posibles averías o incidencias en las conexiones actuales. El objetivo final es garantizar la continuidad del suministro de conectividad en El Hierro, respaldando el correcto funcionamiento de servicios públicos esenciales como la educación a distancia, la telemedicina y la actividad del tejido empresarial local.