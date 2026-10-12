El PSOE financia al partido marroquí que reclama como suyas las Islas Canarias

El contribuyente asiste a una paradoja difícil de asimilar. La Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), formación marroquí vinculada al partido que sustenta al Ejecutivo nacional, mantiene intacta su reclamación sobre el archipiélago. Su declaración de principios no deja margen a la interpretación y define a las Islas Canarias como un territorio ocupado que debe ser liberado para fortalecer la integridad territorial de Marruecos. Lo llamativo no es la exigencia, una constante en el país vecino, sino la vía de financiación de los foros donde se promueven estas consignas expansionistas.

Fondos públicos contra la integridad territorial

El último congreso de la USFP, celebrado en la localidad de Bouznika, contó con el respaldo económico del Ministerio de Asuntos Exteriores. A través de la Fundación Pablo Iglesias, el departamento que dirige José Manuel Albares organizó un simposio integrado en la agenda de este partido. La memoria de actividades de la fundación española documenta el apoyo institucional y la inyección de fondos estatales. Es decir, dinero de los ciudadanos, incluidos los propios residentes en las islas, destinado a sufragar las estructuras de una organización que atenta de forma directa contra su soberanía y su estatus político.

El mutismo institucional que asfixia la confianza

La presencia de cargos políticos nacionales en estas cumbres añade una capa de incertidumbre. La diputada Luz Martínez Seijo acudió a Marruecos para participar en los debates de la formación magrebí, sin que conste reproche alguno a las aspiraciones de sus anfitriones sobre el territorio español. Este silencio genera una sensación de desamparo evidente. Los canarios y españoles nos sentamos a observar cómo los representantes públicos priorizan las alianzas partidistas internacionales frente a la defensa del marco constitucional. En política económica, la falta de firmeza institucional tiene un precio alto.

El control de los recursos y el espacio marítimo

El trasfondo de esta reivindicación supera la retórica y se ancla en intereses económicos tangibles. La delimitación de las aguas es el verdadero tablero de juego. Marruecos despliega una estrategia expansiva sobre la fachada atlántica, un movimiento que afecta de lleno a la Zona Económica Exclusiva de Canarias. En juego figuran los yacimientos minerales del lecho marino, la explotación de las rutas comerciales, el desarrollo inminente de la energía eólica y el control de los caladeros. Que el partido hermano del Gobierno exija la soberanía canaria es un aviso sobre estos recursos. La ausencia de respuesta diplomática deja a los sectores productivos en una posición de vulnerabilidad. Las empresas necesitan un Estado que blinde sus fronteras comerciales, no que patrocine a quienes aspiran a desmantelarlas.

La esperanza canaria está en España

El análisis de esta deriva revela una degradación institucional inédita. El sanchismo ha convertido la política exterior en un mercado de favores donde la integridad nacional cotiza a la baja. No hay estrategia de Estado, solo supervivencia partidista. Entregar el prestigio de la nación y el dinero de los españoles para contentar a un régimen que nos desafía es la definición exacta de la rendición. Han confundido la diplomacia con la sumisión, y el interés general con la agenda personal de quien hoy ocupa el palacio de la Moncloa.