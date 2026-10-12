Estados Unidos y Marruecos preparan maniobras militares a cien kilómetros de Canarias

El Mando de Estados Unidos para África y las Fuerzas Armadas de Marruecos han iniciado los preparativos del mayor ejercicio militar conjunto en el continente. Delegaciones del Ejército estadounidense y mandos marroquíes cerraron en Agadir el diseño inicial de African Lion 2027, una cita prevista para abril de ese año que reunirá a más de cuarenta países. La zona elegida para estas operaciones bordea el espacio marítimo y aéreo bajo responsabilidad de las islas, lo que sitúa la seguridad del archipiélago en el centro del tablero.

Fuego real a las puertas de las islas

El enclave de Cap Draa, situado a un centenar de kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, volverá a ser el punto neurálgico de los entrenamientos. El plan incluye ejercicios con fuego real, maniobras aeronavales y operaciones de interferencia electrónica. Esta franja marítima coincide con áreas sensibles donde Rabat busca consolidar su presencia mientras persisten discrepancias sobre la delimitación de las aguas territoriales.

Para la sociedad canaria, la repetición de estos despliegues a escasa distancia de sus puertos y aeropuertos convierte a las islas en un testigo pasivo. El tránsito comercial, las rutas de pesca y la tranquilidad que exige la actividad productiva insular dependen de la estabilidad en este corredor, un factor que se resiente cuando el músculo militar exterior toma la delantera sin una respuesta clara desde las instituciones españolas.

Tecnología y capital privado

Una de las novedades de esta edición será la entrada de la industria privada de defensa y empresas tecnológicas en el terreno operativo. El mando conjunto ensayará sistemas de mando por satélite, aeronaves no tripuladas y tácticas de combate en el ciberespacio. Los puertos cercanos acogerán pruebas con equipos diseñados para responder a amenazas electromagnéticas y de seguridad biológica.

La presencia de estas compañías busca probar material en entornos reales. Sin embargo, convierte el canal marino que separa la costa africana del archipiélago en un campo de ensayos tecnológicos. Mientras las firmas privadas evalúan la eficacia de sus programas de defensa en suelo árido y mar abierto, la economía de las islas vigila de cerca la repercusión de estos movimientos sobre el tráfico de mercancías y el transporte marítimo regular.

El eje entre Rabat y Washington

La convocatoria coincide además con el aniversario de los lazos diplomáticos entre Marruecos y Estados Unidos, una relación que la Administración norteamericana utiliza para reforzar su influencia en el norte de África. La designación de Rabat como socio preferente en la región desplaza el centro de gravedad lejos de los centros de decisión europeos.

Canarias asiste a un cambio en el equilibrio del Atlántico. La falta de peso diplomático en las relaciones exteriores deja al archipiélago en una posición vulnerable frente a las decisiones que adoptan terceros países sobre su propio entorno geográfico. Garantizar la certidumbre jurídica y la seguridad de las aguas canarias exige presencia firme y claridad institucional, dos elementos indispensables para proteger las inversiones y el desarrollo de las islas.