Exclusiva: Torres apuesta por Valbuena para el Congreso, pero choca con la falta de apoyos en el PSOE de Tenerife

José Antonio Valbuena se perfila como cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con Marta Arocha en el segundo puesto, en una operación que llega a la semana decisiva sin el respaldo de los principales barones socialistas de Tenerife, salvo Patricia Hernández. Según la información a la que ha tenido acceso Libertad Digital Canarias, la candidatura responde a una imposición de Ángel Víctor Torres, aunque los movimientos de última hora mantienen abierta la composición definitiva de la lista y algunos líderes insulares refieren que "puede haber sorpresas".

La propuesta sitúa al exconsejero del Gobierno de Canarias al frente de la papeleta socialista, pero su falta de apoyos entre los principales dirigentes de Tenerife introduce un problema político antes de que las agrupaciones debatan sus candidatos. Patricia Hernández aparece como la excepción a esa ausencia de respaldo.

La intervención de Torres es el elemento central de la operación. La información recabada por este periódico describe la candidatura de Valbuena como una imposición del dirigente regional, en un proceso en el que todavía queda por resolver si esa propuesta terminará siendo la que ratifiquen los órganos del partido.

La fórmula Valbuena-Arocha se trasladaba inicialmente como el desenlace previsto para los dos primeros puestos, con una salvedad que sitúa la decisión final bajo la atención de Ferraz: "Salvo que Pedro Sánchez diga otra cosa".

Sin embargo, durante la noche de este lunes se conocieron nuevos movimientos internos y el aviso de que "no hay nada cerrado". Ese cambio mantiene abierta la negociación justo antes del inicio de las asambleas y deja margen para modificaciones tanto en los nombres como en el orden de la candidatura.

El PSOE entra así en su semana de aprobación de listas con una propuesta concreta impulsada por Torres y una falta de respaldo entre los principales referentes de Tenerife. Las próximas reuniones permitirán comprobar si Valbuena consolida su posición o si las conversaciones desembocan en otra composición.

Valbuena fue consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias y ha representado a la comunidad autónoma en el Senado. Arocha fue elegida senadora por Tenerife en 2023 y ha ocupado responsabilidades en dependencia y discapacidad. De prosperar la propuesta, ambos competirían por un escaño en el Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El calendario concentra las decisiones en los próximos días. Este martes 13 de octubre están previstas las asambleas de agrupación y el miércoles 14, el comité insular, antes de que la propuesta llegue al ámbito regional.

El jueves 15 se reunirá en Gran Canaria el Comité Regional extraordinario del PSOE de Canarias para aprobar las candidaturas al Congreso y al Senado, mientras la ratificación definitiva corresponderá al Comité Federal del sábado 17 de octubre en Ferraz.



Valbuena y Arocha son los nombres sobre los que gira la propuesta, pero la lista socialista por Santa Cruz de Tenerife sigue pendiente de cierre. La apuesta de Torres deberá superar ahora el recorrido interno del partido en medio de los movimientos de última hora.