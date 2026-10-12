Herido grave un conductor de 65 años tras volcar su coche en la GC-1 en Gran Canaria

Un aparatoso siniestro vial registrado en el sureste de la isla ha dejado a un varón con lesiones de consideración durante las primeras horas de este sábado. Los hechos sucedieron alrededor de las 04:50 en el punto kilométrico 25 de la autovía GC-1 –a su paso por el término municipal de Agüimes–, cuando el vehículo que conducía colisionó contra la mediana por causas que todavía se investigan. Como consecuencia del violento impacto, el automóvil terminó volcando sobre la calzada, lo que provocó que su ocupante quedara atrapado en el interior del habitáculo.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias activó de forma inmediata los protocolos de auxilio tras recibir la alerta del accidente. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, cuyos efectivos procedieron a realizar maniobras de excarcelación del conductor para liberarlo entre los restos deformados del chasis. La rápida intervención de los bomberos insulares resultó determinante para permitir el acceso al herido, garantizando que pudiera ser atendido sin dilación sobre el mismo asfalto.

Una vez rescatado, el personal médico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asumió la atención sanitaria sobre el terreno. Los facultativos comprobaron que el afectado presentaba diversos traumatismos de pronóstico grave, por lo que requirió maniobras de estabilización e inmovilización antes de poder ser evacuado. Tras ser asegurado en una ambulancia de soporte vital, se procedió a su traslado directo hasta las dependencias de urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, donde quedó ingresado bajo estricta observación médica.

De forma paralela a la asistencia médica, varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico se desplegaron en la zona para garantizar la seguridad vial y regular el tráfico rodado, evitando posibles colisiones en cadena dado que a esas horas la visibilidad era reducida. Asimismo, agentes del Instituto Armado asumieron la realización del correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro. Por su parte, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras acometió labores de limpieza de la vía con el fin de retirar los abundantes restos plásticos y metálicos del coche y restituir la normalidad en este transitado eje insular.