La UD Las Palmas cae en Mallorca y sigue sin encontrar regularidad

La UD Las Palmas sufrió una nueva derrota este domingo ante el RCD Mallorca (3-1) en el Estadi Mallorca Son Moix. El conjunto grancanario no logró imponer su juego y pagó sus imprecisiones defensivas ante un rival que aprovechó sus oportunidades para llevarse los tres puntos.

El equipo dirigido por Rubén de la Barrera tuvo dificultades para superar la presión del conjunto balear desde los primeros minutos. Las pérdidas de balón en campo propio facilitaron las llegadas locales y condicionaron el desarrollo de un encuentro en el que los amarillos apenas encontraron continuidad en su juego.

Pablo Torre adelantó al Mallorca tras una recuperación de Josep Cerdà cerca del área. Los locales mantuvieron el control del partido y llegaron a celebrar un segundo tanto antes del descanso, aunque la intervención del VAR anuló la acción por fuera de juego.

Tras la reanudación, Álex Sala amplió la ventaja con un disparo desde la frontal del área que sorprendió al guardameta José Caro. La UD Las Palmas reaccionó con el tanto de Iván Jaime, que recortó distancias con una acción individual, pero el gol no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.

El conjunto amarillo volvió a cometer errores en la salida de balón y Adrián Fuentes aprovechó una asistencia de Sergi Darder para establecer el definitivo 3-1.

La UD busca reaccionar ante el Castellón

Con este resultado, la UD Las Palmas se queda con 11 puntos después de nueve jornadas y ocupa la duodécima posición de la clasificación, según los datos del encuentro. El equipo necesita recuperar regularidad para acercarse a los puestos de cabeza y evitar que los tropiezos condicionen su trayectoria en la competición.

Los amarillos tendrán una nueva oportunidad para reencontrarse con la victoria el sábado 17 de octubre, cuando recibirán al CD Castellón a las 20:00 horas, hora canaria, en el Estadio de Gran Canaria, en el encuentro correspondiente a la décima jornada de LaLiga Hypermotion.