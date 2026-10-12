La UD Las Palmas destituye a Rubén de la Barrera tras caer ante el Mallorca

La Unión Deportiva Las Palmas ha destituido a Rubén de la Barrera como entrenador del primer equipo después de un inicio de temporada que ha terminado torciéndose. La derrota por 3-1 ante el Mallorca ha sido el detonante de una decisión que pone fin a la etapa del técnico gallego en el banquillo grancanario.

El club ha encargado de forma provisional la dirección del equipo a Juan Manuel Rodríguez, entrenador del filial, que dirigirá su primer entrenamiento este martes a las 17:00 horas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

La destitución llega después de cuatro jornadas consecutivas sin ganar, con un balance de tres derrotas y un empate. Durante esta mala racha, el conjunto amarillo ha encajado diez goles, una cifra que refleja las dificultades defensivas que han acompañado al equipo en las últimas semanas.

De líder a mirar de cerca el descenso

El comienzo de la temporada había alimentado las expectativas de la afición amarilla. La UD Las Palmas llegó a liderar la clasificación en la segunda jornada y se mantuvo durante tres jornadas en puestos de promoción de ascenso. Sin embargo, el rendimiento del equipo ha ido perdiendo fuerza hasta situarlo a solo tres puntos de la zona de descenso.

Los problemas no se han limitado a los resultados. La actuación ante el Mallorca volvió a evidenciar las dificultades para defender con solidez, los errores en la salida del balón y la falta de capacidad para reaccionar cuando el encuentro se complica.

Tras el partido, el capitán Kirian Rodríguez reconoció que la plantilla no está ofreciendo el nivel que se espera de sus jugadores. Una autocrítica que refleja el momento delicado que atraviesa el vestuario amarillo.

Un proyecto que no ha despegado

Rubén de la Barrera llegó este verano con el objetivo de devolver a la UD Las Palmas a la lucha por el ascenso. El técnico había firmado un contrato hasta junio de 2027, con una temporada opcional, pero su proyecto no ha logrado consolidarse.

La derrota ante el Mallorca ha terminado por precipitar su salida, después de una dinámica que ha alejado al equipo de los objetivos marcados al inicio del curso.

Ahora, Juan Manuel Rodríguez tendrá que asumir de manera provisional el reto de recuperar la confianza del vestuario y reconducir la trayectoria del conjunto grancanario.

El próximo compromiso de la UD Las Palmas será el sábado 17 de octubre, a las 20:00 horas, frente al Castellón en el Estadio de Gran Canaria. Un encuentro en el que el equipo buscará reaccionar ante su afición y poner fin a una racha que ha encendido las alarmas.