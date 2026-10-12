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Cómo consultar el censo electoral en Las Palmas de Gran Canaria para las próximas elecciones

Los vecinos de la capital grancanaria dispondrán del 12 al 19 de octubre para revisar sus datos en las sedes habilitadas o por vía telemática.

Redacción Gran Canaria
Los vecinos de la capital grancanaria dispondrán del 12 al 19 de octubre para revisar sus datos en las sedes habilitadas o por vía telemática.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha el periodo de exposición pública de las listas del Censo Electoral, un trámite preceptivo y fundamental para garantizar el ejercicio del sufragio en la próxima convocatoria electoral. Desde el 12 de octubre y hasta el próximo día 19, ambos incluidos, los ciudadanos inscritos en el término municipal podrán comprobar la exactitud de su información censal y, en caso de advertir cualquier error u omisión, formular las correspondientes reclamaciones.

Esta revisión se efectúa de cara a los comicios a las Cortes Generales previstos para el 29 de noviembre, velando por la limpieza y fidelidad del registro. De acuerdo con el artículo 39.2 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, la consulta de las listas se efectuará mediante sistemas informáticos, previa acreditación rigurosa de la identidad del interesado mediante su documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir.

Para facilitar la atención presencial a los administrados, el Consistorio capitalino mantendrá operativa la Oficina Central de Asistencia Ciudadana, ubicada en la planta baja de la calle León y Castillo, 270. Estas dependencias prestarán servicio ininterrumpido entre las 08:00 y las 20:00 horas, incluyendo el sábado y el domingo. Además, el lunes 19 de octubre —última jornada fijada legalmente para la resolución de discrepancias— el horario de ventanilla se ampliará hasta las 24:00 horas.

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Asimismo, la corporación municipal ha habilitado oficinas auxiliares en los distintos distritos para evitar desplazamientos innecesarios a la sede principal. Los empadronados podrán dirigirse a las sedes de Vegueta, Cono Sur y Tafira, en la calle Botas; de Isleta-Puerto-Guanarteme, en Pérez Muñoz; del distrito de Ciudad Alta, en Sor Simona; y de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, en la calle Capitán General Excmo. Sr. don José Antonio Gutiérrez Mellado. En estos puntos periféricos, la atención se prestará de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 14:00 horas.

Por otro lado, quienes prefieran no acudir presencialmente dispondrán de vías telemáticas y telefónicas. La gestión podrá realizarse ante la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral en el número 901 101 900 o mediante la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para este canal digital será imprescindible disponer de un certificado electrónico en vigor asociado al DNI o al NIE, advirtiéndose de que no se admitirán credenciales caducadas ni revocadas.

Aquellos electores que únicamente deseen confirmar el colegio y la mesa que les corresponde para depositar su papeleta podrán hacerlo en la propia web del INE sin certificado digital, indicando únicamente la provincia, la localidad y la inicial de su primer apellido. Quienes constaten que han sido excluidos indebidamente o detecten errores registrales dispondrán hasta el 19 de octubre para preservar su derecho a votar con plenas garantías.

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