Llegan 668 migrantes a Canarias en cuatro embarcaciones en 24 horas

Los dispositivos de emergencia y Salvamento Marítimo han atendido en las últimas 24 horas a un total de 668 personas migrantes que alcanzaron las costas del Archipiélago a bordo de cuatro embarcaciones. La actividad asistencial se concentró de forma escalonada en tres islas: Lanzarote, Gran Canaria y El Hierro, activando los protocolos habituales de primera atención sanitaria e identificación en muelle a medida que las pateras desembarcaban en los puertos de Arrecife, Arguineguín y La Restinga. En el conjunto de las operaciones, los equipos médicos tuvieron que derivar a cinco personas a centros hospitalarios por diversas patologías.

Desagregación del operativo por islas

El contingente más numeroso se registró en la isla de El Hierro durante la tarde, donde llegaron dos cayucos con un total de 356 ocupantes. Entre las personas auxiliadas en el puerto herreño se contabilizaron 19 mujeres adultas y 26 menores de edad. Tras la valoración inicial a pie de muelle, dos de los migrantes precisaron traslado urgente al Hospital Insular Virgen de los Reyes para recibir atención especializada.

Previamente, de madrugada, la Guardamar Urania localizó una embarcación a 92 kilómetros al nordeste de Lanzarote con 96 personas a bordo, entre ellas nueve mujeres, una menor de edad y ocho ocupantes que declararon ser menores no acompañados. Tras su desembarco en Arrecife sobre la 01:00, tres personas fueron evacuadas a un centro hospitalario. Por su parte, la mañana completó la operativa con el rescate en aguas del sur de Gran Canaria de una barcaza con 216 ocupantes, la cual fue escoltada por Salvamento Marítimo hasta el puerto de Arguineguín para su inmediata atención por Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Presión constante sobre la red asistencial

Este nuevo repunte en el flujo de llegadas mantiene en alta exigencia a los equipos de emergencia y a las estructuras de acogida en la frontera sur insular. La concentración de desembarcos en un periodo de 24 horas evidencia la persistencia de las rutas atlánticas y la necesidad de mantener operativos de coordinación permanente entre el Gobierno de España, los servicios autonómicos de salud y Cruz Roja para garantizar la primera asistencia humanitaria y la adecuada gestión de las derivadas hospitalarias y de tutela de menores.