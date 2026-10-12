Los therians llegan a las dunas de Maspalomas en pleno Fetish Pride

Las dunas de Maspalomas, uno de los paisajes más reconocibles de Gran Canaria, han sido escenario de una imagen poco habitual. La presencia de los llamados therians, personas que sienten una conexión profunda con un animal y que en ocasiones la expresan mediante máscaras y otros accesorios, ha llamado la atención en el sur de la isla.

La aparición de este grupo en el entorno de Maspalomas ha generado curiosidad por un fenómeno que ha ganado visibilidad en las redes sociales, especialmente entre los jóvenes. Los participantes pueden identificarse con animales como perros, lobos o gatos y compartir esta experiencia con otras personas que forman parte de la comunidad.

Según la información publicada por Maspalomas Ahora, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria tiene localizados a los participantes y a los promotores de la acción, vinculada al Fetish Pride, un evento celebrado en Maspalomas.

Un fenómeno que gana visibilidad

El fenómeno therian ha adquirido mayor notoriedad a través de las redes sociales, donde circulan vídeos de personas que utilizan máscaras, colas y otros complementos para expresar su identificación con determinados animales.

Aunque estas manifestaciones han despertado interés y debate en internet, su presencia en un enclave natural como las dunas de Maspalomas añade otra cuestión: la necesidad de compatibilizar las actividades humanas con la conservación del entorno.

Las dunas de Maspalomas, un espacio protegido

Las dunas forman parte de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, un espacio de gran valor paisajístico y ecológico situado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

La fragilidad de este ecosistema hace necesario respetar las normas de conservación y las restricciones que se aplican en las distintas zonas del paraje. Por ello, cualquier actividad desarrollada en este entorno debe ajustarse a las condiciones de uso establecidas para proteger sus valores naturales.

La presencia de los therians ha vuelto a situar este enclave en el foco de atención, esta vez por una manifestación poco habitual en uno de los principales atractivos turísticos de Gran Canaria.