Los visados para construir vivienda nueva en Canarias se duplican en un año

El mercado inmobiliario en el archipiélago empieza a dar síntomas de reacción por la vía de los hechos. Frente al debate recurrente sobre el acceso al techo propio, la iniciativa privada responde con proyectos sobre el plano. Durante el mes de abril, Canarias tramitó expedientes para levantar 504 viviendas nuevas, justo el doble de las registradas en el mismo periodo del año anterior, según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Un empuje que supera la media del país

El contraste con el panorama nacional refleja la intensidad con la que los promotores intentan atender la demanda insular. Mientras en el conjunto de España el volumen de pisos proyectados avanzó un 18,8 por ciento, en las islas el incremento alcanzó el 100 por ciento. Las empresas del sector han decidido poner ladrillos donde las familias buscan opciones de compra o alquiler, asumiendo costes y plazos en un contexto que sigue exigiendo certidumbre jurídica.

En total, los colegios profesionales visaron 566 inmuebles en el mes analizado. La gran mayoría correspondió a obra nueva, mientras que las ampliaciones sumaron 17 y las reformas descendieron un 2,2 por ciento hasta situarse en 45 expedientes. La tendencia confirma que el capital prefiere abrir cimientos antes que remozar estructuras antiguas, apostando por ensanchar el parque residencial de las islas.

Llaves que llegan al mercado

El movimiento no se queda en los despachos técnicos. Las casas que concluyen su edificación confirman que las obras avanzan en las parcelas del archipiélago. Durante ese mismo mes, los técnicos firmaron 425 certificados de fin de obra, un registro que casi cuadruplica las 109 viviendas entregadas en abril del ejercicio previo.

Son llaves que pasan a manos de sus dueños o salen al mercado en un momento de presión sobre los precios. Cuando se facilita el trabajo de los constructores y se agilizan los trámites, el mercado responde con mayor volumen disponible. La solución a la escasez de pisos no surge de restricciones arbitrarias que ahuyentan la inversión, sino de grúas trabajando sobre el terreno para equilibrar la oferta con las necesidades reales de la población.

El reto de agilizar el suelo

La continuidad de esta tendencia dependerá de la agilidad en los ayuntamientos. Los promotores locales han demostrado capacidad para movilizar recursos en cuanto encuentran estabilidad. Para que los datos de abril no queden en una cifra aislada, Canarias necesita eliminar trabas burocráticas, acortar los plazos de concesión de licencias y poner suelo disponible en el mercado. La ampliación de la oferta sigue siendo el camino más seguro para que los jóvenes y las familias isleñas encuentren un hogar sin tensionar sus ahorros.