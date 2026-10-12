María Jesús Tovar marca el 29-N como el fin de la era Sánchez en Lanzarote

Con motivo de la celebración del 12 de octubre, Fiesta Nacional, la dirigente del Partido Popular María Jesús Tovar ha emitido una valoración política centrada en la convocatoria de elecciones generales fijada para el 29 de noviembre. En su manifestación pública, Tovar enmarca el anuncio de las urnas como una oportunidad para corregir la trayectoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que reprocha haber gobernado al margen de las necesidades generales y haber otorgado concesiones financieras y políticas a comunidades como el País Vasco y Cataluña en perjuicio del archipiélago canario.

Denuncias sobre la cesta de la compra, la vivienda y la gestión migratoria

En el desglose de los problemas que afectan a la ciudadanía insular, María Jesús Tovar señala tres ejes prioritarios de desgaste durante los últimos años de gestión estatal. En primer lugar, la pérdida de capacidad adquisitiva por el aumento sostenido del coste de la cesta de la compra; en segundo lugar, el encarecimiento de la vivienda, que califica de "auténtico agobio" para las familias canarias; y, por último, la presión derivada de la llegada de inmigración irregular, la cual, según expone, tensiona los servicios básicos y la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Lanzarote. Asimismo, la dirigente popular cuestiona la falta de aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado durante los últimos cuatro años.

La batalla por el senador de Lanzarote y La Graciosa

De cara a la cita con las urnas del 29 de noviembre, Tovar apela directamente al electorado de Lanzarote y La Graciosa para definir tanto la representación de la provincia en el Congreso como la elección del senador por la demarcación insular. La representante del PP sostiene que ambas islas necesitan una voz en Madrid que fiscalice los compromisos pendientes con la comunidad autónoma y promueva un cambio de Gobierno nacional encabezado por Alberto Núñez Feijóo.