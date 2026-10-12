Rescatan una embarcación con 73 inmigrantes magrebíes cerca de la costa de Fuerteventura

La presión migratoria sobre las islas no cesa. Una nueva embarcación neumática con 73 personas de origen magrebí a bordo fue interceptada durante la madrugada de este lunes en las inmediaciones de Fuerteventura, según confirmaron fuentes oficiales de Salvamento Marítimo y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112). La alerta marítima activó con urgencia los protocolos de auxilio habituales ante la presencia continuada de este tipo de lanchas precarias en las costas del archipiélago canario.

La intervención directa en el mar corrió a cargo de la tripulación de la salvamar Izar, embarcación de rescate que procedió a asegurar a todos los navegantes y poner rumbo hacia tierra firme. El desembarco se produjo pasadas las 06:00 de la mañana en el muelle de Gran Tarajal, punto habilitado para canalizar la recepción inicial de los ocupantes tras horas de travesía.

Una vez en el puerto majorero, los ocupantes recibieron la asistencia del dispositivo sanitario de emergencia, integrado por miembros del Servicio de Urgencias Canario (SUC), facultativos de Atención Primaria y efectivos de Cruz Roja. Tras las revisiones y evaluaciones clínicas preliminares a pie de muelle, los sanitarios constataron que los inmigrantes se encontraban en aparente buen estado, por lo que no se requirieron traslados hospitalarios adicionales para ninguno de ellos.

Este nuevo episodio constata una vez más la intensa reactivación de la conocida como ruta atlántica de la inmigración ilegal, considerada una de las más peligrosas del mundo. Las mafias que operan en las costas del noroeste africano continúan fletando embarcaciones precarias, aprovechando cualquier periodo de calma marítima o brecha en la vigilancia costera para lanzar estas expediciones irregulares rumbo a territorio español.

La constante llegada de lanchas a puertos canarios mantiene en tensión a los servicios locales de emergencia y a las fuerzas de seguridad, mientras se incrementa la inquietud sobre la gestión de fronteras por parte del Gobierno central. La falta de medidas disuasorias contundentes y la insuficiente exigencia de control a los países de origen y tránsito continúan dejando a las islas en primera línea de una crisis migratoria estructural sin visos de resolución.