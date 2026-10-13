Betancort pide al PP que "asuma responsabilidades" en el caso de contratación del hijo de Ángel Vázquez

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort (CC), ha pedido este martes al Partido Popular que "asuma responsabilidades" en relación al consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), Ángel Vázquez (PP), por la reciente noticia de la consecución de una plaza fija por parte de su hijo en los Centros.

El Cabildo de Lanzarote, mediante una nota de prensa, ha dejado claro que la reclamación realizada por Betancort se ha hecho después de tener en conocimiento el contenido de un informe jurídico solicitado a la secretaria del Consejo de Administración de la entidad pública. En dicho documento se destaca la anulabilidad del procedimiento de contratación en el que resultó seleccionado.

El documento, pedido por el Cabildo, ha recogido que Vázquez debería "haberse abstenido" justamente en el momento en el que se publicó el listado de admitidos provisionales en el que figuraba su hijo.

Betancort ha revelado que debe haber "principios de legalidad, transparencia y ejemplaridad institucional" en lo que respecta a la gestión de los recursos públicos y de las entidades dependientes de la corporación insular.

Insta al PP a asumir las "responsabilidades políticas"

Oswaldo Betancort ha subrayado que debe ser el Partido Popular el que "valore la situación y asuma las responsabilidades políticas que pudieran derivarse", teniendo en cuenta que es la formación política a la que pertenece el consejero delegado de los CACT.

Según se recoge en la nota de prensa, se establece como posible solución "declarar anulable el proceso selectivo", aunque dicha anulación no afectaría al resto de trabajadores que se presentaron en ese procedimiento.

Ángel Vázquez habló de una "campaña de desprestigio orquestada"

El consejero delegado de los CACT, en varias declaraciones a medios de comunicación locales, dejó latente que la noticia se trataba de una "campaña de desprestigio orquestada", además de declara que "no participó en el proceso por el que fue seleccionado su hijo".

Recordar que en base a la información publicada en los medios locales de la isla, el consejero delegado, el pasado enero de 2024, realizó la firma de las bases del proceso de selección con las que se iba a cubrir 15 plazas fijas de fregador en los CACT. De esas plazas ofertadas, solamente se presentaron 13 postulantes, entre los que se encontraba su hijo. La resolución definitiva fue firmada el 12 de noviembre de 2025.

El PSOE de Lanzarote también ha pedido que se tomen "acciones inmediatas" respecto a lo ocurrido. La formación lanzaroteña insta al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, que "cese de forma inmediata a Ángel Vázquez". Desde el partido consideran que se trata de una situación de "gravedad suficiente" como para llevar a cabo ciertas acciones en consecuencia.