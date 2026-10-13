Canarias descarta Fonsalía de su estrategia de movilidad aunque aparece en la consulta ambiental

El Gobierno de Canarias ha asegurado que el puerto de Fonsalía no formará parte de la futura Estrategia de Movilidad Sostenible de las Islas, aunque el proyecto aparece actualmente entre las alternativas incluidas en su proceso de consulta ambiental.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Pablo Rodríguez, defendió este martes en el Parlamento que la posición del Ejecutivo continúa siendo contraria a la construcción de esta infraestructura en Guía de Isora.

Según explicó, la incorporación de Fonsalía al procedimiento ambiental responde a la obligación de estudiar las diferentes opciones disponibles para mejorar la conectividad entre Tenerife y las Islas Verdes y poder determinar cuál presenta un menor impacto.

El Gobierno asegura que no llegará al documento final

Rodríguez afirmó que, aunque la consulta ambiental recoge todas las alternativas, la propuesta que finalmente se eleve al Consejo de Gobierno no contará con el puerto de Fonsalía.

El consejero recordó que el Ejecutivo mantiene la posición expresada en el Parlamento desde 2020 y 2021 y sostuvo que analizar una alternativa dentro del procedimiento ambiental no supone respaldar su construcción.

La actual Estrategia de Movilidad Sostenible estudia diferentes posibilidades para mejorar las comunicaciones marítimas entre Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.

Nueva Canarias cuestiona que vuelva a estudiarse

La diputada de NC-BC Carmen Hernández criticó que el proyecto vuelva a aparecer en la documentación ambiental y cuestionó su impacto sobre el entorno de Teno-Rasca.

Hernández defendió como alternativa aprovechar infraestructuras ya existentes, entre ellas el puerto de Granadilla, y mejorar los accesos por carretera al puerto de Los Cristianos.

La formación sostiene que Fonsalía no está justificado desde el punto de vista económico, social ni medioambiental.

El Gobierno mantiene, por tanto, el proyecto dentro del análisis ambiental de las distintas opciones, pero asegura que Fonsalía quedará fuera de la Estrategia de Movilidad Sostenible cuando llegue al Consejo de Gobierno.