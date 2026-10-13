Canarias exige a Bruselas 164 millones extra para el sector primario

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria que dirige Narvay Quintero, ha situado la actualización de las ayudas europeas al sector primario en el centro de su agenda institucional. El planteamiento del Ejecutivo regional parte de un hecho constatado: la ficha económica destinada a compensar las dificultades del campo canario permanece prácticamente inalterada desde hace casi dos décadas, una situación insostenible ante el fuerte incremento de los costes de producción, transporte y energía que afrontan agricultores y ganaderos.

Los informes técnicos encargados por la Consejería avalan la petición de un incremento de 164 millones de euros. Esta cifra busca equilibrar las pérdidas acumuladas y amortiguar el impacto de la lejanía, la insularidad y la fragmentación del territorio, tres factores estructurales que encarecen los insumos necesarios para producir y restan competitividad a los productores insulares frente a los del continente.

La batalla decisiva del Marco Financiero 2028-2034

El momento elegido para elevar la presión ante las instituciones comunitarias responde al calendario de negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, programado para el periodo 2028-2034. En esta negociación, Canarias no solo se juega la inyección presupuestaria necesaria para garantizar la viabilidad de las explotaciones, sino también el modelo de gestión de las partidas europeas.

El sector primario del Archipiélago teme que las futuras reformas en Bruselas diluyan las ayudas específicas en fondos globales o en planes centralizados de ámbito nacional. Por ello, el consejero Quintero defiende que las dotaciones deben conservar su carácter autónomo e independiente, garantizando que el reconocimiento de la condición de Región Ultraperiférica (RUP) continúe traduciéndose en una financiación diferenciada y ajustada a la realidad insular.

Garantía de viabilidad y soberanía alimentaria

Mantener las asignaciones actuales sin revisar supondría, según advierten las organizaciones del sector, prolongar la pérdida del valor real de las subvenciones y comprometer el relevo generacional en el medio rural. La reclamación de los 164 millones de euros adicionales se perfila así como una demanda prioritaria para asegurar el sostenimiento de las producciones locales, proteger el paisaje agrario y consolidar el avance de las islas hacia mayores niveles de soberanía alimentaria.