Canarias fija un plazo de un año para renovar cinco centrales térmicas obsoletas

El suministro eléctrico en el archipiélago afronta una etapa decisiva marcada por la necesidad de esquivar nuevos ceros energéticos. La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha otorgado la autorización administrativa a Unelco, filial de Endesa, para modernizar nueve grupos de generación repartidos en cinco centrales térmicas. Cuatro de ellos ya han rebasado su vida útil reglamentaria y otros cinco están próximos a hacerlo, una realidad que condiciona la fiabilidad del sistema en un territorio fragmentado donde cada isla depende de su propia capacidad.

La resolución abarca un total de 374,52 megavatios y fija un calendario estricto. La compañía dispone de doce meses para solicitar la puesta en servicio formal de los equipos reformados. Las actuaciones se concentran en las instalaciones de Punta Grande en Lanzarote, Barranco de Tirajana y Jinámar en Gran Canaria, Los Guinchos en La Palma y Granadilla en Tenerife. En ningún caso se contempla un aumento de la potencia instalada ni variaciones en los combustibles, sino la sustitución de piezas críticas, sistemas de control, compresores y motores de arranque.

Vía rápida ante la rigidez del procedimiento

La sombra del gran apagón de La Gomera en 2023 y las advertencias de Red Eléctrica sobre la vulnerabilidad de las islas mayores aceleraron la respuesta pública. Para sortear la maraña burocrática ordinaria, el Ejecutivo canario amparó estos proyectos bajo la declaración de interés general.

Esta figura legal permite integrar la autorización territorial especial dentro del propio permiso autonómico. De este modo, las obras quedan exentas de licencias urbanísticas municipales o trámites preventivos insulares que habrían dilatado los trabajos durante años. No obstante, la empresa sigue sujeta al cumplimiento estricto de las condiciones sectoriales y medioambientales vigentes, catalogadas en este expediente como modificaciones no sustanciales al no alterar las emisiones ni la capacidad térmica.

Las alegaciones de la competencia

El expediente no ha estado exento de fricciones en el ámbito privado. Disa Generación intentó frenar el procedimiento mediante recursos que aludían a la compatibilidad del régimen retributivo estatal, la concentración del mercado y la eficiencia de las inversiones. La empresa solicitaba suspender la tramitación autonómica hasta resolver el contencioso abierto en los órganos ministeriales.

La Dirección General de Energía desestimó estas pretensiones al recordar que la retribución y las reglas de competencia corresponden al ámbito del Estado, sin que existiera orden judicial que justificara paralizar las resoluciones en las islas. El organismo reconoció a Disa como parte interesada en las plantas de Gran Canaria y Tenerife, pero rechazó esa condición en Lanzarote y La Palma por falta de afección directa.

Con las autorizaciones firmadas, la prioridad se traslada a la ejecución material de las mejoras en los plazos marcados. La estabilidad del sistema insular queda ahora supeditada a que los trabajos técnicos concluyan a tiempo, garantizando la continuidad de una infraestructura básica para la vida económica del archipiélago.