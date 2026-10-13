Canarias pierde turistas extranjeros y Turismo alerta de un invierno con menos conectividad aérea

Canarias afronta la próxima temporada de invierno después de registrar un descenso del turismo internacional en lo que va de año y con la preocupación del Gobierno autonómico por una posible pérdida de conectividad aérea frente a destinos competidores.

La consejera de Turismo, Jessica de León, advirtió este martes en el Parlamento de Canarias de que compañías como Jet2 están desviando vuelos hacia destinos donde resulta más barato pasar las vacaciones, entre los que citó Egipto y Marruecos.

De León sostuvo que Canarias "no tiene en nómina 18 millones de turistas" y defendió que el archipiélago debe mantener su competitividad para conservar la llegada de visitantes.

Inflación y billetes más caros

La consejera relacionó la situación con distintos factores, entre ellos la inflación, el encarecimiento de los billetes aéreos por la subida del precio del petróleo y la aparición de otros destinos turísticos con menores costes.

También apuntó a la pérdida de renta disponible en algunos de los principales mercados emisores y a la situación política de países como Alemania y Reino Unido.

A estos factores añadió las tasas impulsadas desde la Unión Europea, que, según De León, están contribuyendo a encarecer los vuelos hacia Canarias.

La responsable de Turismo señaló además que las reservas para el invierno se están realizando con mayor antelación en un escenario que calificó de inestable por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Ante el retroceso del turismo extranjero registrado durante el año, consideró que la campaña de invierno será determinante para intentar equilibrar las cifras.

Canarias busca mantener su competitividad

Durante la sesión de control, De León volvió a reclamar los 15 millones de euros para infraestructuras turísticas incluidos en los Presupuestos Generales del Estado y acusó al Gobierno central de no transferirlos desde 2022.

La consejera vinculó también la competitividad turística con la planificación territorial y defendió la necesidad de mejorar las infraestructuras y los servicios asociados al principal sector económico de las islas.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, señaló por su parte que Canarias es la única comunidad autónoma que ha perdido turistas extranjeros en lo que va de año y apuntó igualmente a la inflación y al coste de los vuelos como posibles factores del cambio de tendencia.

Curbelo reclamó mejorar la oferta turística y los servicios tanto desde el Gobierno autonómico como desde los cabildos, además de avanzar en la planificación municipal.

El debate llega así con la vista puesta en la temporada de invierno, que será clave para comprobar si Canarias logra revertir la caída del turismo internacional y mantener su posición frente a destinos que están ganando competitividad por precio.