Canarias Progresa, el foro económico que viene a revolucionar la forma de entender el futuro de Canarias

Santa Cruz de Tenerife acogerá los días 24 y 25 de octubre la primera edición de Canarias Progresa, un foro de economía y políticas públicas, presentado por Students for Liberty Canarias, pensado para debatir los retos del archipiélago. La iniciativa, impulsada por la Universidad de las Hespérides y La Gaveta Económica, busca abrir una discusión sobre los problemas que lastran el bienestar de las familias canarias.

El encuentro se dividirá en dos jornadas. El sábado 24, el Círculo de Amistad XII de Enero albergará las ponencias principales y las mesas redondas desde las diez de la mañana. Al día siguiente, la actividad se trasladará a la sede de la Universidad de las Hespérides para compartir sesiones de diálogo directo. La meta de los organizadores es sustituir la autocomplacencia por un análisis riguroso de la realidad insular.

Diagnóstico frente al conformismo de la gestión pública

Canarias encadena años con cifras preocupantes de desempleo juvenil, salarios por debajo de la media nacional y dificultades crecientes para cubrir necesidades básicas. Esta situación coexiste con cifras récord de llegada de turistas, lo que demuestra que el problema no radica en la falta de actividad exterior, sino en los obstáculos internos que frenan el dinamismo social.

En lugar de insistir en más gasto burocrático o cargas impositivas sobre pymes y autónomos, el foro examinará las causas de la baja productividad insular. El exceso de trámites administrativos, la falta de seguridad jurídica y las trabas al emprendimiento centrarán las mesas de debate. Para los organizadores, el progreso de las islas no depende de subsidios, sino de la capacidad ciudadana para trabajar, invertir y prosperar en su propia tierra.

Voces independientes de la academia y el análisis

El cartel del encuentro cuenta con especialistas de trayectoria contrastada. Entre ellos figura el economista y rector de la Universidad de las Hespérides, Gabriel Calzada, quien expondrá la importancia de la libre competencia, el capital humano y la innovación educativa para romper la inercia del modelo regional. Junto a él participará Daniel Fernández, profesor e investigador económico, centrado en las reformas fiscales y monetarias que favorecen la inversión privada.

La experiencia en el pulso informativo insular vendrá de la mano de Antonio Salazar, voz de referencia en el análisis económico canario tras décadas examinando las cuentas públicas y el coste de las decisiones políticas para el contribuyente. En el ámbito territorial, el catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna, José Ramón Arévalo, aportará una visión técnica sobre la gestión del medio ambiente, alejada de dogmas y basada en la evidencia científica. El arquitecto y economista Gonzalo Melián desgranará el vínculo entre el urbanismo, la libertad institucional y los problemas de vivienda que afronta el archipiélago.

Vivienda y empleo para frenar el éxodo juvenil

Canarias Progresa también incorpora a profesionales que conectan con las preocupaciones de las nuevas generaciones. Un servidor planteará un diagnóstico sobre el mercado de trabajo insular, la presión fiscal y las barreras que empujan a muchos jóvenes al éxodo fuera del archipiélago.

La transparencia institucional será examinada por Josué Ángel González, creador del canal Canario Today, mientras que la analista Ibiza Melián abordará el funcionamiento de las instituciones públicas y la fiscalización del dinero común. A ellos se suma el comunicador Carlos Castillo, conductor de A lo canario podcast, quien trasladará la inquietud ciudadana ante la pérdida de poder adquisitivo. Además de contar con muchos más ponentes expertos en los temas que más preocupan en el archipiélago.

El acceso a la vivienda ocupará un papel central en las deliberaciones. La escasez de oferta, provocada por un marco normativo rígido y una planificación municipal paralizada, ha disparado los precios de venta y alquiler en todas las islas. Los expertos debatirán propuestas para liberar suelo, ofrecer certidumbre a los propietarios y facilitar que los trabajadores canarios puedan acceder a un techo digno sin depender de la tutela administrativa.

Una cita abierta para transformar la sociedad civil

El evento, cuyas inscripciones se canalizan a través de su portal oficial, busca ser un punto de encuentro para estudiantes, profesionales y familias que no se resignan al declive del archipiélago. Más que un congreso cerrado, Canarias Progresa aspira a sembrar ideas que devuelvan a la sociedad civil el protagonismo en el porvenir de las islas. Frente a la espera pasiva de soluciones desde el poder político, la cita reivindica la iniciativa individual y el rigor de los datos como motores de cambio.