Canarias recibirá 47,5 millones de euros del Estado para su transporte público

El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto que articula las subvenciones directas destinadas al transporte público regular en cuatro áreas territoriales del país. Del paquete global de 363,7 millones de euros consignado para el ejercicio de 2026, la Comunidad Autónoma de Canarias percibirá una partida fija de 47,5 millones de euros. La cifra repite la asignación concedida durante el año anterior, consolidando una dotación que no computa el incremento en los costes operativos acumulados en el archipiélago.

El reparto territorial frente a la realidad insular

El esquema del Gobierno central concentra el grueso del desembolso en los dos principales núcleos urbanos de la Península. La Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona dispondrá de 149,30 millones de euros, mientras que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid recibirá 126,89 millones. Por detrás se sitúan las islas, con sus 47,5 millones, y el área metropolitana de Valencia, receptora de 40 millones.

En la práctica, Cataluña y Madrid absorben más del 75% de los fondos estatales para movilidad. En las islas, donde la red de guaguas y tranvía carece de alternativas ferroviarias de largo radio, la fragmentación geográfica impone un sobrecoste logístico estructural. El mantenimiento de las flotas y el consumo de combustible soportan la condición ultraperiférica, un factor que tensiona las cuentas autonómicas cuando las transferencias estatales permanecen inmóviles.

Productividad y bolsillo ciudadano

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible justifica estas partidas por el peso del transporte colectivo en la actividad económica y el desplazamiento diario de miles de personas. Sin embargo, congelar los fondos traslada la diferencia a los cabildos y al propio contribuyente canario, que termina asumiendo el diferencial originado por la inflación.

La movilidad cotidiana es un elemento central para la productividad laboral y la economía familiar. Con los precios de los carburantes en niveles elevados y una demanda creciente, limitar los márgenes presupuestarios restringe la capacidad de los operadores para actualizar frecuencias o modernizar trayectos. La contención de estos recursos reduce la agilidad de un sector que sostiene el desplazamiento de trabajadores en sectores clave como los servicios y el turismo.

Diez días para la tramitación burocrática

La materialización de estos fondos exige superar los plazos de la administración central. Las administraciones beneficiarias disponen de un margen estricto de diez días hábiles a partir de la entrada en vigor del real decreto para formalizar sus solicitudes y entregar la documentación requerida.

A partir de esa fecha, el Ministerio cuenta con un límite de cuarenta y cinco días hábiles para dictar y notificar la resolución de concesión. Para las instituciones canarias, la celeridad en la gestión técnica marcará el ritmo para evitar tensiones de tesorería en los consorcios insulares de transporte durante los próximos meses.