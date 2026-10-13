Clavijo autoriza la planta solar de Iberdrola en Arona pese a los reparos del Ayuntamiento y el Cabildo

El Gobierno de Canarias ha autorizado la ejecución de la planta fotovoltaica La Estrella, promovida por Iberdrola Renovables Canarias en Arona, pese a la disconformidad urbanística del Ayuntamiento y a los reparos formulados por el Cabildo de Tenerife. El Decreto 149/2026, firmado por el presidente Fernando Clavijo y el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, se publica este martes en el Boletín Oficial de Canarias y ordena modificar el planeamiento afectado.

La instalación tendrá una potencia nominal de 4,5 megavatios, limitada a 3,99, y ocupará parcelas de suelo rústico de protección económica agraria. El proyecto prevé 7.743 módulos fotovoltaicos, trece inversores y un transformador, con una línea subterránea que enlazará con la red de distribución. El Ejecutivo calcula una producción de 9.997 megavatios hora al año, una inversión de 3,41 millones de euros y una reducción anual de 6.189 toneladas de dióxido de carbono.

El expediente, iniciado por la empresa en febrero de 2023, llega a la autorización con una confrontación administrativa expresamente recogida en el propio decreto. El Ayuntamiento de Arona emitió el 8 de mayo un informe de disconformidad. Sostuvo que la infraestructura carece de cobertura en el planeamiento municipal, que no constituye un uso ordinario del suelo rústico y que el plan vigente prohíbe expresamente esa implantación. También cuestionó la ocupación permanente de caminos públicos y la construcción de desvíos y vías interiores.

El Cabildo de Tenerife tampoco otorgó un respaldo sin reservas. Su resolución del 15 de junio señaló que el proyecto no justificaba los movimientos de tierra, incumplía las exigencias del Plan Insular de Ordenación sobre integración paisajística y ambiental y no acreditaba determinadas condiciones de la ordenanza insular para infraestructuras eólicas y fotovoltaicas.

El Gobierno autonómico ha utilizado el procedimiento excepcional del artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico Canario. Esa vía permite declarar una obra de interés general, elevar al Ejecutivo las discrepancias con el planeamiento y, si el acuerdo es favorable, legitimar directamente la construcción y el uso del suelo sin licencia urbanística ordinaria ni otro control preventivo municipal o insular. El decreto obliga además a incorporar los cambios necesarios cuando se produzca la primera modificación sustancial del planeamiento.

La decisión no equivale a ignorar todos los informes del expediente. La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental declaró en abril de 2025 que el proyecto estaba exento de obtener una declaración de impacto ambiental. Medio Natural emitió después un informe favorable sobre la versión entonces analizada. La huella de la planta fue desplazada y reducida en 2026; el decreto indica que el departamento autonómico de Medio Natural no contestó a la nueva consulta formulada sobre esa modificación.

Los propietarios de los terrenos comunicaron el 30 de septiembre su conformidad. Argumentaron que las parcelas llevan décadas sin explotación agraria efectiva y que la planta puede ser compatible con su aprovechamiento. El Gobierno, por su parte, invoca la urgencia de aumentar la generación renovable, reducir el sobrecoste eléctrico de los sistemas insulares y acercar Tenerife a los objetivos energéticos de 2030.

El conflicto no enfrenta simplemente energía limpia y rechazo local. Plantea quién decide el uso de un suelo protegido y hasta dónde puede llegar una excepción cuando la planificación ordinaria no admite el proyecto. Las renovables reducen costes y dependencia de combustibles fósiles, pero ese beneficio no elimina la necesidad de justificar la ubicación, los movimientos de tierra, los accesos y la integración paisajística.

El decreto pone fin a la vía administrativa, aunque puede recurrirse en reposición durante un mes o directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses. Mientras no prospere un recurso, la autorización excepcional permite a Iberdrola avanzar con una planta que el Ayuntamiento consideró incompatible con su plan y que el Cabildo juzgó insuficientemente justificada en varios aspectos territoriales.