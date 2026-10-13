Clavijo empuja a Teodoro Sosa al Congreso mientras CC y Primero Canarias siguen sin cerrar el candidato

Coalición Canaria afronta este martes una reunión de su Consejo Político Insular de Gran Canaria con la candidatura de Las Palmas todavía abierta y Fernando Clavijo situado públicamente a favor de Teodoro Sosa. El alcalde de Gáldar es la apuesta del líder de CC, pero su nombre necesita convertirse en una decisión de Primero Canarias y de la alianza electoral que ambas formaciones negocian.

La convocatoria del órgano insular, difundida el lunes, llega después de varios días de declaraciones favorables a Sosa sin una proclamación conjunta. El respaldo político de Clavijo ha colocado al dirigente municipalista en el centro de la negociación antes de que las organizaciones hayan anunciado quién encabezará la lista al Congreso.

Clavijo defendió el viernes que Sosa sería el mejor candidato y destacó su valoración política en Gran Canaria. El alcalde respondió con disposición a colaborar, aunque introdujo una precisión decisiva: la candidatura no se había debatido ni decidido y le correspondía resolverla a su organización y a la coalición que pudiera constituirse.

"Yo arrimaré el hombro donde mi organización y la alianza que se pueda constituir decida", afirmó Sosa. Su respuesta deja abierta la posibilidad de dar el salto al Congreso y, al mismo tiempo, mantiene la decisión dentro de los órganos del partido. Sigue siendo alcalde de Gáldar y vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria.

El presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández, también quiere que Sosa asuma ese papel. En una entrevista del viernes expresó su confianza en convencerlo, pese a reconocer que el dirigente galdense no se había planteado esa propuesta. La operación necesita, por tanto, algo más que los elogios del presidente del Gobierno.

El secretario de Organización de los municipalistas, Samuel Henríquez, había fijado el jueves un orden distinto al de una negociación centrada en nombres: primero el programa y después las personas. Consideró a Sosa un gran activo electoral, pero defendió que la unidad debía construirse alrededor de un proyecto compartido y evitando imposiciones previas.

La distancia entre ambas formas de plantear el acuerdo no acredita una ruptura. Sí muestra que el anuncio público de una preferencia y la aprobación de una candidatura son pasos diferentes. Primero Canarias ha encargado por unanimidad a Hernández la negociación y aspira a incorporar a otras organizaciones nacionalistas, municipalistas y representantes de la sociedad civil.

Hernández ha defendido además que su partido no debe convertir en condición que le corresponda encabezar la lista de Las Palmas. Esa posición mantiene margen para negociar la composición de la candidatura, el programa y el reparto de responsabilidades entre los participantes.

La reunión de CC en Gran Canaria situará ahora esas conversaciones ante su dirección insular. El reto consiste en convertir la unidad proclamada por los dirigentes en una candidatura aceptada por las organizaciones. Hasta que eso ocurra, Sosa es la apuesta pública de Clavijo y de referentes de Primero Canarias, no un cabeza de lista formalmente proclamado.