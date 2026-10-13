Condenado a seis años de prisión por agredir sexualmente a su amiga en Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condenada a seis años de prisión a un vecino de Tenerife por agredir sexualmente a una amiga suya de 18 años.

Los hechos se remontan al 28 y 29 de junio de 2024, cuando la víctima acudió con un grupo de amigos a una fiesta en la isla y se alojaba en un apartamento junto con otras tres personas, entre ellas el agresor, con quien había mantenido una relación sentimental durante los meses de abril y mayo de 2024.

Durante la tarde del 29 de junio, al final de la fiesta, la joven manifestó que no se encontraba bien, sintiéndose con mareos y ganas de vomitar, ya que había ingerido bebidas alcohólicas.

La víctima y los amigos (entre ellos el condenado) tomaron un taxi para volver al apartamento. Al llegar a la vivienda, la víctima fue desnudada e introducida en la ducha, llegando el agresor a desnudarse e introducirse también en la ducha, después la joven fue llevada a uno de los dormitorios y procedieron a tumbarla en una cama.

El condenado aprovechó que se habían quedado solos en el apartamento y que la joven estaba aletargada a consecuencia de la ingesta previa de alcohol para agredirla sexualmente con el animado del ilícito propósito de satisfacer su impulso sexual.

Según el testimonio de la víctima y los hechos probados, el agresor mantuvo relaciones sexuales con la misma penetrándola por vía vaginal sin que aquella se percatara y posteriormente por vía anal. Momento el que la víctima se despierta y ve al procesado desnudo encima de ella penetrándola y le pide que cese, consiguiendo finalmente zafarse del mismo. Debido a la agresión sexual producida, la joven tuvo que ser atendida por los dolores que sufrió en el ano.

Finalmente, y tras ciertas reticencias iniciales, el procesado accede a la petición de la joven de bajar a la recepción del establecimiento hotelero para llamar a una ambulancia, momento en el que ella aprovechó para, agachándose tras un vehículo estacionado, llamar por teléfono a un amigo con el fin de que acudiera hasta el lugar.

Seis años de cárcel y prohibición de acercarse a la víctima

El agresor ha sido condenado a una pena de seis años de prisión, con inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de acercarse a una distancia inferior a 300 metros y comunicarse en cualquier forma con la misma durante un tiempo de siete años superior al de la pena de prisión, a cumplir simultáneamente con esta, todo ello con expresa imposición de costas.

Además, contará con libertad vigilada durante seis años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

El condenado también tendrá que indemnizar a la víctima con 10.000 euros por los daños morales derivados de los hechos.